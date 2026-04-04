Renault 5 E-Tech Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Renault, Renault 5 E-Tech elektrikli modeli için Nisan 2026 dönemine özel yeni satış kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanyaya göre model, nakit alımda 1.621.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle Renault 5 E-Tech fiyatı, Renault elektrikli araç kampanyası ve Nisan 2026 sıfır araç fırsatları aramaları yapan kullanıcılar için kampanya ayrıntıları dikkat çekiyor.

RENAULT 5 E-TECH KAMPANYALI FİYATI NE KADAR?

Renault 5 E-Tech Nisan 2026 kampanyası kapsamında açıklanan başlangıç fiyatı 1.621.000 TL olarak duyuruldu. Bu fiyat, 2025 model yılı Techno EV40 120hp versiyonu için geçerli. Böylece Renault, elektrikli otomobil segmentinde dikkat çeken bir nakit alım kampanyası sunmuş oldu.

KAMPANYA HANGİ VERSİYONDA GEÇERLİ?

Açıklanan kampanya, R5 E-Tech elektrikli Techno EV40 120hp versiyonunun perakende nakit satın alımında geçerli. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların özellikle belirtilen versiyonu dikkate alması gerekiyor.

FİYATA NELER DAHİL DEĞİL?

Renault tarafından paylaşılan bilgiye göre belirtilen kampanyalı fiyata kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenmesi gereken %0,2 oranındaki harç bedeli dahil değil. Bu nedenle satın alma aşamasında bu ek kalemlerin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

RENAULT 5 E-TECH ENERJİ TÜKETİMİ VE EMİSYON BİLGİSİ

Kampanya metninde Renault 5 E-Tech elektrikli’nin karma CO2 salımı 0 g/km olarak veriliyor. Ayrıca 52 kWh versiyonu için ortalama enerji tüketiminin 15,0 kWh/100 km olduğu belirtiliyor. Paylaşılan verilerin WLTP bilgisi olduğu, sürüş şekli, kullanım şartları ve donanıma göre farklılık gösterebileceği de özellikle vurgulanıyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault 5 E-Tech kampanyası, stoklarla sınırlı olarak ve 30.04.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli. Kampanya metninde ayrıca MAİS’in kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tuttuğu bilgisi de yer alıyor.

Kampanya Detayı Bilgi Model Renault 5 E-Tech elektrikli Başlangıç Fiyatı 1.621.000 TL Geçerli Versiyon Techno EV40 120hp Satın Alım Türü Perakende nakit alım Karma CO2 Salımı 0 g/km Ortalama Enerji Tüketimi 15,0 kWh/100 km Kampanya Bitiş Tarihi 30.04.2026 Durum Stoklarla sınırlı

