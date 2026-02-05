Renault 5 E-Tech Şubat 2026 Sıfır Elektrikli Araç Kampanyası Açıklandı

Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken modellerden biri olan Yeni Renault 5 E-Tech, Şubat 2026 kampanyasıyla otomobil severlerin gündemine girdi. Renault’un duyurduğu kampanya kapsamında model, nakit alımda 1.625.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Elektrikli araç sahibi olmak isteyen kullanıcılar için hem fiyat avantajı hem de finansman çözümleri öne çıkıyor.

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ KAMPANYA FİYATI

Şubat ayına özel olarak duyurulan kampanya kapsamında açıklanan fiyat, 2025 model yılı Renault 5 E-Tech Elektrikli Techno EV40 120hp versiyonu için geçerli tavsiye edilen anahtar teslim perakende nakit satın alım fiyatını ifade ediyor.

Belirtilen 1.625.000 TL başlangıç fiyatı, kasko ve trafik sigortasını içermiyor. Kampanya, stoklarla sınırlı olarak katılımcı Renault yetkili satıcılarında sunuluyor.

RENAULT TÜM SIFIR ARAÇLAR FİYAT LİSTESİ 2026 ŞUBAT

ŞUBAT 2026 RENAULT ELEKTRİKLİ ARAÇ KAMPANYASI

“Renault 5 E-Tech elektrikli fiyatı ne kadar?” sorusunun yanıtı bu kampanya ile netleşmiş oldu. Şubat ayına özel sunulan kampanya, 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerliliğini koruyor.

MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutarken, kampanya yalnızca katılımcı yetkili satıcılarda uygulanıyor.

RENAULT FİNANS AVANTAJLI KREDİ ÇÖZÜMLERİ

Renault Finans, araç kredisi konusunda müşterilere esnek ödeme planları sunuyor. Her müşterinin finansal koşullarının farklı olabileceği dikkate alınarak bireysel ihtiyaçlara uygun kredi seçenekleri oluşturulabiliyor.

Araç satın almak isteyen kullanıcılar, Renault yetkili satıcılarında kredi sorumlusu ile görüşerek kendilerine özel ödeme planı oluşturabiliyor. Başvuru süreci satıcıda hızlı şekilde değerlendirilerek kredi kullanımına olanak sağlanıyor.

YENİ RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ TEKNİK BİLGİLER

Yeni Renault 5 E-Tech Elektrikli modelinin:

Karma CO2 salımı: 0 g/km

Ortalama enerji tüketimi (52 kWh versiyon): 15,0 kWh / 100 km

Bu veriler WLTP ölçümlerine dayanıyor. Sürüş şekli, kullanım koşulları ve donanım seçenekleri enerji tüketimi ve menzil üzerinde farklı sonuçlar doğurabiliyor.

YENİ RENAULT 5 TASARIMI VE ELEKTRİKLİ GELECEK

Yeni Renault 5 E-Tech, modern elektrikli otomobil anlayışını retro tasarım çizgileriyle birleştiriyor. “Yeni nesil otomobil” yaklaşımıyla geliştirilen model, hem şehir içi kullanım hem de sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından dikkat çekiyor.

Fark yaratan tasarım dili, elektrikli motor teknolojisi ve Renault’un finansman çözümleri birleştiğinde model, Şubat 2026’nın en çok konuşulan elektrikli otomobil kampanyalarından biri haline geliyor.

Renault 5 E-Tech elektrikli fiyatı ne kadar?

Şubat 2026 kampanyası kapsamında Renault 5 E-Tech Elektrikli modelinin başlangıç fiyatı nakit alımda 1.625.000 TL olarak açıklanmıştır.

Renault 5 E-Tech kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 28 Şubat 2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

Renault 5 E-Tech elektrikli enerji tüketimi ne kadar?

52 kWh versiyon için ortalama enerji tüketimi WLTP verilerine göre 100 km’de 15,0 kWh olarak açıklanmıştır.

Yeni Renault 5 E-Tech elektrikli modelinin Şubat 2026 kampanyası, elektrikli otomobil satın almayı düşünen kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor. 1.625.000 TL’den başlayan fiyat, finansman seçenekleri ve sınırlı stok avantajı, modeli elektrikli araç segmentinde güçlü bir alternatif haline getiriyor.