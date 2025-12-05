Renault Austral Aralık Ayı Kampanyası Açıklandı

Renault, Aralık ayına özel olarak Yeni Renault Austral için dikkat çekici bir kampanya açıkladı. 175.000 TL'ye varan indirim fırsatı, özellikle SUV segmentinde yeni bir araç almak isteyen sürücülerin ilgisini çekiyor. Sadece belirli versiyonlarda geçerli olan bu avantaj, stoklarla sınırlı olması nedeniyle kullanıcıların kampanyayı yakından takip etmesine yol açıyor.

175.000 TL İNDİRİM FIRSATININ AYRINTILARI

Aralık ayı boyunca geçerli olan indirim, sınırlı sayıdaki Yeni Austral Esprit Alpine mild hybrid 160 hp auto versiyonunda bireysel müşteriler için sunuluyor. Diğer Austral versiyonlarında indirim tutarı değişiklik gösterebildiği için Renault yetkili satıcıları tarafından model bazlı kesin fiyatlandırmanın kontrol edilmesi öneriliyor.

Yeni Austral’de sunulan bu kampanya yalnızca indirimle sınırlı değil; modelin performansı, yakıt verimliliği ve estetik tasarımıyla birleştiğinde oldukça cazip bir satın alma avantajı ortaya çıkıyor.

YENİ RENAULT AUSTRAL TEKNİK VERİLERİ

Yeni Austral’in karma CO₂ salımı 107-143 g/km aralığında olurken, ortalama yakıt tüketimi 4,7-6,3 lt/100 km değerleri arasında değişiyor. Bu değerler, modelin hem ekonomik kullanım hem de çevreci araç tercih eden kullanıcılar için iyi bir alternatif olduğunu ortaya koyuyor.

Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarların değişiklik gösterebileceği belirtilirken, kampanyanın 31 Aralık 2025 tarihine kadar yetkili satıcılarda geçerli olduğu ifade ediliyor. MAİS, kampanya kapsamı ve bitiş tarihi konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

RENAULT AUSTRAL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Yeni Renault Austral’in güncel fiyatları Renault tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Tüm versiyonlara ait fiyat listesini görmek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki bağlantı üzerinden resmi fiyat sayfasına ulaşabilir:

Renault Austral fiyat listesini görüntülemek için tıklayın

Renault Austral Aralık kampanyasında indirim ne kadar?

Kampanya kapsamında Yeni Austral’in Esprit Alpine mild hybrid 160 hp auto versiyonunda 175.000 TL indirim sunuluyor. Diğer versiyonlarda indirim tutarı farklılık gösterebiliyor.

İndirim tüm Renault Austral modellerinde geçerli mi?

Hayır. İndirim özellikle Esprit Alpine mild hybrid 160 hp auto versiyonunda geçerlidir. Diğer versiyonlarda koşullar değişiklik gösterebilir.

Renault Austral kampanyası ne zamana kadar sürecek?

Kampanya 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerlidir ancak stoklarla sınırlı olduğundan araç bulunabilirliği değişiklik gösterebilir.

Renault Austral’in yakıt tüketimi nedir?

Yeni Austral’in karma yakıt tüketimi 4,7-6,3 lt/100 km aralığında olup oldukça ekonomik bir sürüş sunmaktadır.

Renault Austral fiyat listesi nerede yayınlanıyor?

Renault’un resmi internet sitesinde yayımlanan fiyat listesi güncel olarak takip edilebilir. Haber içinde verilen bağlantı üzerinden erişim sağlanabilir.

Renault Austral Aralık kampanyası, özellikle SUV segmentinde yüksek donanım, düşük yakıt tüketimi ve güçlü bir hibrit performansı arayan sürücüler için önemli bir satın alma fırsatı sunuyor. 175.000 TL indirim desteği ve avantajlı kampanya koşullarıyla Yeni Austral, Aralık ayında otomobil pazarında ilgi odağı olmaya devam ediyor.