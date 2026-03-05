Renault Austral Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı! 330.000 TL İndirim Fırsatı

Renault’nun SUV segmentindeki modern modellerinden biri olan Yeni Renault Austral için Mart 2026 satış kampanyası duyuruldu. Kampanya kapsamında belirli versiyonlarda önemli bir fiyat avantajı sunuluyor.

Renault tarafından açıklanan kampanyaya göre Yeni Austral techno mild hybrid 150 hp auto versiyonunda bireysel müşteriler için 330.000 TL indirim fırsatı sağlanıyor. Bu gelişme özellikle Renault Austral kampanya ve Austral fiyatı araştırması yapan kullanıcıların dikkatini çekiyor.

RENAULT AUSTRAL KAMPANYASI DETAYLARI

Mart ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki Austral modeli için önemli bir indirim avantajı sunuluyor.

330.000 TL indirim fırsatı, yalnızca Austral techno mild hybrid 150 hp auto versiyonunda bireysel müşteriler için geçerli olacak şekilde uygulanıyor.

YENİ RENAULT AUSTRAL MOTOR VE YAKIT TÜKETİMİ

Renault Austral modeli mild hybrid motor teknolojisi ile hem performans hem de yakıt verimliliği sunmayı hedefliyor.

Modelde karma CO₂ salımı 107 – 145 g/km aralığında bulunurken, birleşik yakıt tüketimi ise 4,7 – 6,4 litre / 100 kilometre seviyelerinde açıklanıyor.

Bu değerler Austral modelinin SUV segmentinde ekonomik ve çevre dostu sürüş sunan seçeneklerden biri olduğunu gösteriyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault tarafından duyurulan kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerli olacak.

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Renault Austral Mart 2026 kampanyasında indirim ne kadar?

Kampanya kapsamında Austral techno mild hybrid 150 hp auto versiyonunda 330.000 TL indirim fırsatı sunulmaktadır.

Renault Austral kampanyası hangi model için geçerli?

Kampanya Yeni Austral techno mild hybrid 150 hp auto versiyonu için geçerlidir.

Renault Austral kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

Kampanya tüm Austral modelleri için geçerli mi?

Kampanya sınırlı sayıdaki Austral techno mild hybrid 150 hp auto versiyonu için geçerlidir.

Renault Austral Mart 2026 sıfır araç kampanyası, SUV segmentinde modern ve ekonomik bir model tercih etmek isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. 330.000 TL indirim avantajı sayesinde Yeni Austral modeli daha erişilebilir hale geliyor.