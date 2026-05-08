Renault Austral Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Renault Austral Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, SUV otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekti. Renault satış kampanyası kapsamında Yeni Renault Austral için mayıs ayına özel 332.000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Austral kampanyası, indirim desteği, geçerli versiyon, yakıt tüketimi ve kampanya şartları merak ediliyor.

Renault, Mayıs 2026 döneminde Austral modeli için özel bir indirim kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki 2026 model yılı Austral modelinin techno mild hybrid 150 hp auto versiyonunda bireysel müşteriler için 332.000 TL indirim desteği uygulanıyor.

AUSTRAL İNDİRİM DESTEĞİ NE KADAR?

Yeni Renault Austral Mayıs 2026 kampanyasında indirim desteği 332.000 TL olarak açıklandı. Bu destek, sınırlı sayıdaki 2026 model yılı Austral techno mild hybrid 150 hp auto versiyonunda bireysel müşteriler için geçerli olacak.

Kampanya Başlığı Detay Model Yeni Renault Austral Kampanya Türü İndirim desteği İndirim Tutarı 332.000 TL Geçerli Versiyon techno mild hybrid 150 hp auto Müşteri Grubu Bireysel müşteriler Model Yılı 2026 Geçerlilik Tarihi 31.05.2026 Geçerlilik Durumu Stoklarla sınırlı

RENAULT AUSTRAL KAMPANYASI HANGİ VERSİYONDA GEÇERLİ?

Renault Austral kampanyası, 2026 model yılı Austral modelinin techno mild hybrid 150 hp auto versiyonunda geçerli. İlgili indirim desteği yalnızca sınırlı sayıdaki araçlar için bireysel müşterilere sunuluyor.

Bu nedenle Renault Austral satın almayı düşünenlerin kampanya kapsamını, stok durumunu ve güncel koşulları katılımcı yetkili satıcılardan kontrol etmesi gerekiyor.

RENAULT AUSTRAL YAKIT TÜKETİMİ VE CO₂ SALIMI

Renault Austral’in karma CO₂ salımı 107-145 g/km aralığında açıklandı. Modelin birleşik yakıt tüketimi ise 4,7-6,4 l/100 km aralığında bulunuyor.

Bu veriler, Renault Austral’in mild hybrid SUV segmentinde yakıt tüketimi ve çevresel performans açısından dikkat çeken modeller arasında yer almasını sağlıyor.

RENAULT AUSTRAL KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault Austral Mayıs 2026 kampanyası, stoklarla sınırlı olarak 31.05.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak.

MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarında alınabilecek.

