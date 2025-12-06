Renault Captur Aralık 2025 Kampanyası Açıklandı!

Aralık ayına özel yeni bir sıfır araç kampanyası otomobil tutkunlarının gündemini değiştirdi. Renault Captur modellerinde geçerli olan 220.000 TL indirim fırsatı, özellikle crossover segmentinde hibrit motor arayan bireysel müşterilere önemli avantajlar sunuyor. Peki bu kampanyanın kapsamı tam olarak nedir, hangi Captur versiyonunda geçerlidir ve ne zamana kadar devam edecektir? Tüm bu soruların yanıtlarını tek tek ele aldık.

220.000 TL İNDİRİM HANGİ CAPTUR MODELİNDE GEÇERLİ?

Renault tarafından duyurulan indirim desteği yalnızca sınırlı sayıdaki Captur techno mild hybrid EDC 140 hp versiyonu için geçerli. Üstelik kampanya yalnızca bireysel müşterileri kapsıyor. Bu nedenle stok bilgisi ve geçerlilik süresi dikkatle takip edilmeli.

İndirim Detayları

Model: Captur techno mild hybrid EDC 140 hp

İndirim: 220.000 TL

Hedef kitle: Bireysel müşteriler

Süre: 31.12.2025 tarihine kadar

Koşul: Stoklarla sınırlı

RENAULT CAPTUR TEKNİK VERİLER (ÖZETİ)

Özellik Bilgi Karma CO₂ salımı 135-136 g/km Birleşik yakıt tüketimi 6,0-6,1 l/100km Sürüm techno mild hybrid EDC 140 hp

Kampanya kapsamında yer alan araç üzerinde gösterilen aksesuarların farklılık gösterebileceği ayrıca belirtiliyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault Captur Aralık 2025 kampanyası 31.12.2025 tarihine kadar sürüyor. Ancak stok sınırlaması bulunması nedeniyle fiyat avantajına sahip olmak isteyenlerin yetkili satıcılarla iletişime geçmesi önerilir.

MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Dolayısıyla kampanya koşullarının güncel takibi önemli.

RENAULT ARALIK 2025 SIFIR ARAÇ FİYATLARI

Renault binek araç liste fiyatlarına resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Aralık 2025 sıfır otomobil kampanyalarını karşılaştırmak isterseniz Renault fiyat listesi sayfaları güncel verileri barındırıyor.

Resmi fiyat listesi için bakılabilecek adres: renault.com.tr / binek araç fiyat listesi

Renault Captur Aralık 2025 kampanyası ne kadar indirim sağlıyor?

Bu kampanya kapsamında Captur için 220.000 TL indirim uygulanıyor.

İndirim tüm Captur modellerinde geçerli mi?

Hayır. Sadece sınırlı sayıdaki Captur techno mild hybrid EDC 140 hp versiyonunda geçerlidir.

Kampanya ne zamana kadar devam ediyor?

31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerlidir. Ancak stoklarla sınırlıdır.

İndirimi kimler kullanabiliyor?

İndirim sadece bireysel müşteriler için geçerlidir.

Renault Captur Aralık 2025 kampanyası, hibrit crossover arayan bireysel müşterilere yüksek tutarda bir satın alma avantajı sunuyor. 220.000 TL indirim desteği, techno mild hybrid EDC 140 hp versiyonunu daha erişilebilir hale getirirken, sınırlı stok koşulu nedeniyle kampanyanın erkenden değerlendirilmesi önemli hale geliyor. Ayrıntılar ve güncel stok bilgisi için Renault Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçebilirsiniz.