Renault Clio Aralık Ayı Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Renault, Aralık ayına özel hazırladığı kampanyayla yıl sonu otomobil fırsatlarını yakalamak isteyen sürücülere büyük avantaj sunuyor. Sınırlı sayıdaki Renault Clio modellerinde geçerli olan 65.000 TL’ye varan indirim, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve konforlu bir araç arayanların ilgisini çekiyor. Kampanyanın detayları, versiyonlara göre değişen indirim oranları ve güncel fiyat seçenekleri merak edenler için netleşti.

RENAULT CLİO ARALIK AYI İNDİRİM KAMPANYASI

Aralık ayına özel sunulan bu kampanya, özellikle Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp versiyonunda geçerli olan 65.000 TL’ye varan indirim fırsatıyla dikkat çekiyor. Clio’nun diğer versiyonlarında ise indirim tutarı kampanya şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve modern donanım seçenekleriyle Clio, yılın en çok tercih edilen modellerinden biri olmaya devam ediyor.

Renault Clio Teknik Verileri ve Tüketim Bilgileri

Renault Clio’nun karma CO₂ salımı 107–143 g/km arasında değişirken, birleşik yakıt tüketimi 5,4–7,2 lt/100 km aralığında seyrediyor. Temsili modelde gösterilen aksesuarların farklılık gösterebileceği belirtiliyor. Kampanya stoklarla sınırlı olup 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerlidir.

RENAULT CLİO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Renault Clio’nun güncel fiyat listesine Renault’un resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz:

Renault Clio Fiyat Listesi – Resmi Site

Renault Clio Aralık indirim kampanyası hangi modellerde geçerli?

65.000 TL’ye varan indirim, sınırlı sayıdaki evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp versiyonunda geçerlidir. Diğer versiyonlarda indirim tutarı kampanya koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Kampanya ne zamana kadar sürecek?

Kampanya, stoklarla sınırlı olmak kaydıyla 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecektir.

Renault Clio’nun yakıt tüketimi ne kadar?

Clio’nun birleşik yakıt tüketimi versiyona bağlı olarak 5,4–7,2 lt/100 km aralığındadır. Bu da onu sınıfında oldukça ekonomik bir model haline getirir.

İndirimden yararlanmak için hangi şartlar gerekiyor?

Kampanya bireysel müşteriler için geçerlidir ve Renault Yetkili Satıcılarında sunulmaktadır. Kampanya kapsamı stok durumuna bağlı olarak değişebilir.

Renault Clio fiyat listesine nereden ulaşılır?

Güncel fiyat listesine Renault’un resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: Clio fiyat listesi.

Renault Clio, Aralık ayında sunulan avantajlı fiyat seçenekleriyle yılın en cazip kampanyalarından birine imza atıyor. Yakıt ekonomisi, modern tasarım ve indirimli fiyat etiketini bir arada sunan Clio, 2025’e yeni bir araçla girmek isteyen sürücüler için güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu hatırlatarak, detaylı bilgi için en yakın Renault Yetkili Satıcısına başvurabilirsiniz.