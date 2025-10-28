Renault Clio Fiyat Listesi 2025 | Clio Sıfır Fiyatı Ne Kadar?

Renault Clio, 2025 model yılıyla birlikte Türkiye pazarında yenilenen tasarımı ve uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Clio fiyatı ve Renault fiyat listesi araştırmaları son dönemde artarken, kullanıcılar “Renault Clio sıfır fiyatı ne kadar?” ve “Renault Clio’nun en full modeli hangisi?” sorularına yanıt arıyor. İşte Renault fiyat listesi verilerine göre Clio 2025 modelleri ve opsiyonları...

RENAULT CLİO 2025 FİYAT LİSTESİ

Renault Clio 2025 modelleri, iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor: evolution ve techno esprit alpine. Her iki versiyon da 1.0 TCe X-Tronic 90 hp motor seçeneğiyle geliyor.

Model Motor Fiyat (₺) Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp Benzinli Otomatik 1.536.000 ₺ Clio Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 hp Benzinli Otomatik 1.668.000 ₺

CLİO 2025 OPSİYON VE DONANIM FİYATLARI

Renault Clio’nun 2025 model opsiyonları, kullanıcıların konfor ve görünüm tercihlerine göre özelleştirilebiliyor. İşte güncel opsiyon fiyatları:

Donanım Paketi Opsiyon Fiyat (₺) Evolution Yedek Lastik 10.000 ₺ Evolution Metalik Renk 11.500 ₺ Evolution Konfor Paketi 6.000 ₺ Techno Esprit Alpine Metalik Renk 11.500 ₺

RENAULT CLİO 2025 DONANIM SEVİYELERİ

Clio Evolution Özellikleri

1.0 TCe X-Tronic 90 hp motor

LED farlar ve gündüz farları

6 hava yastığı

Manuel klima

8 inç multimedya ekranı

Clio Techno Esprit Alpine Özellikleri

1.0 TCe X-Tronic 90 hp motor

16 inç Alpine tasarımlı jantlar

Geri görüş kamerası

Çift bölgeli otomatik klima

Yüksek kaliteli iç döşeme ve sportif detaylar

RENAULT CLİO’NUN EN FULL MODELİ HANGİSİ?

2025 yılında Renault Clio’nun en full modeli olarak öne çıkan versiyon Techno Esprit Alpine donanımıdır. Bu versiyon, sportif dış tasarım detayları, gelişmiş multimedya sistemi ve konfor odaklı iç mekânıyla premium bir sürüş deneyimi sunuyor.

RENAULT CLİO SIFIR FİYATI NE KADAR?

2025 model yılı itibarıyla Renault Clio sıfır fiyatı 1.536.000 TL’den başlıyor. Clio Techno Esprit Alpine donanımı ise 1.668.000 TL’ye kadar çıkıyor. Seçilen renk, opsiyon ve donanım paketine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor.

RENAULT FİYAT LİSTESİ 2025

Tüm Renault modellerinin güncel fiyatlarını görmek için markanın resmi fiyat sayfasını ziyaret edebilirsiniz: Renault Fiyat Listesi 2025

Renault Clio sıfır fiyatı ne kadar?

Renault Clio 2025 sıfır fiyatı 1.536.000 TL’den başlıyor ve donanım seviyesine göre 1.668.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Renault Clio’nun en full modeli hangisi?

Renault Clio’nun en donanımlı versiyonu Techno Esprit Alpine modelidir.

Clio fiyat listesine nereden ulaşabilirim?

Güncel Renault fiyat listesi için resmi siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Clio 2025 modelinde hangi motor seçeneği var?

Tüm versiyonlar 1.0 TCe X-Tronic 90 hp benzinli otomatik motorla sunulmaktadır.

Renault Clio 2025 yerli üretim mi?

Evet, Renault Clio 2025 modelleri Türkiye’de yerli üretim olarak üretilmektedir.