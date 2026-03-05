Renault Clio Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Renault Clio için Mart 2026 sıfır araç kampanyası duyuruldu. Lansmana özel hazırlanan kampanya kapsamında otomobil satın almak isteyen müşterilere önemli finansman avantajları sunuluyor.

Kampanya kapsamında 200.000 TL %0 faizli kredi ve 50.000 TL takas desteği fırsatı sağlanıyor. Bu kampanya özellikle Renault Clio kampanyası ve Clio sıfır araç kampanyası araştırması yapan kullanıcıların dikkatini çekiyor.

RENAULT CLİO KAMPANYASINDA SUNULAN FİNANSMAN AVANTAJI

Renault Finans aracılığıyla sunulan kredi kampanyasında müşterilere avantajlı bir ödeme planı sunuluyor. Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi için %0 faiz oranı uygulanıyor.

Kredi Tutarı Faiz Oranı Vade Aylık Ödeme 200.000 TL %0 6 Ay 33.333 TL

Kredi kampanyasında araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılmaktadır. Kredi tahsis ücreti ve diğer kesintiler kredi tutarına dahil değildir.

50.000 TL TAKAS DESTEĞİ FIRSATI

Mart 2026 kampanyasında dikkat çeken bir diğer avantaj ise 50.000 TL takas desteği oldu. Bu destek Yeni Clio’nun evolution plus TCe 115 EDC versiyonunun perakende satın alımında geçerli oluyor.

Takas desteğinden yararlanmak için müşterilerin mevcut Clio araçlarını takasa getirmesi gerekiyor. Takasa verilecek aracın yeni araç satın alma tarihinde en az 2 aydır müşteri veya birinci derece yakını üzerine kayıtlı olması şartı bulunuyor.

RENAULT CLİO YAKIT TÜKETİMİ VE CO₂ DEĞERLERİ

Yeni Renault Clio modelinde karma CO₂ salımı 114 – 121 g/km aralığında bulunuyor. Araçta ortalama yakıt tüketimi ise 5,0 – 5,3 litre / 100 kilometre seviyelerinde açıklanıyor.

Bu değerler Clio modelinin hem ekonomik hem de çevre dostu bir sürüş sunduğunu gösteriyor.

MAXXİ WARRANTY UZATILMIŞ GARANTİ NEDİR?

Maxxi Warranty, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. tarafından sunulan bir uzatılmış garanti sigortasıdır. Bu sistem, aracın üretici garantisi sona erdikten sonra devreye girer.

Garanti kapsamında aşınma ve yıpranma dışında kalan ani mekanik veya elektronik arızaların onarımı yapılmaktadır.

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK TARİHİ

Yeni Renault Clio kampanyası 31 Mart 2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerli olacak. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır.

Finansman kampanyaları Renault Finans’ın şartlarına bağlı olup MAİS kampanya kapsamını ve süresini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Renault Clio Mart 2026 kampanyasında kredi fırsatı nedir?

Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Renault Clio için takas desteği ne kadar?

Kampanyada 50.000 TL takas desteği fırsatı sunulmaktadır.

Renault Clio kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

Takas desteği hangi model için geçerli?

Takas desteği Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC versiyonunun satın alınması durumunda geçerlidir.

Renault Clio Mart 2026 sıfır araç kampanyası, hem finansman avantajı hem de takas desteği ile dikkat çekiyor. 200.000 TL %0 faizli kredi ve 50.000 TL takas desteği sayesinde Clio satın almak isteyen müşteriler için önemli bir fırsat sunuluyor.