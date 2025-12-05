Renault Duster Aralık Kampanyası Açıklandı: Sıfır Faiz, Takas Desteği ve Özel Fiyatlar

Renault, Aralık ayına özel olarak Yeni Renault Duster için dikkat çekici fırsatlarını duyurdu. Sınırlı sayıdaki 2025 model Duster için hem “145 hp Turbo Otomatik” versiyonunda cazip başlangıç fiyatı hem de sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor. Aynı zamanda, Duster veya Dacia Duster sahipleri için 75.000 TL takas desteği kampanyası da geçerli. Yeni araç almayı planlayan sürücüler, bu kampanyanın hangi şartlarda geçerli olduğunu ve finansman detaylarının nasıl uygulandığını merak ediyor.

YENİ RENAULT DUSTER TURBO OTOMATİK İÇİN ÖZEL FİYAT VE 0 FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Aralık ayına özel kampanya kapsamında Yeni Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu 1.745.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault Finans üzerinden kredi kullanılması durumunda ise 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz avantajı sağlanıyor. Bu kredi paketinin aylık ödemesi 36.667 TL olarak hesaplanıyor. Peşinat ödemesi ayrıca yapılmakta olup finansman kampanyaları Renault Finans’ın genel koşullarına tabi.

Sıfır faizli kredi fırsatının geçerli olabilmesi için müşterilerin +1 yıl Maxxi Warranty ürününü de satın almaları gerekiyor. Bu ürünün kullanılmadığı durumlarda standart baz faiz oranı uygulanıyor. Kredi tahsis ücretleri toplam kredi tutarına dahil değildir ve maliyet oranları seçilecek kredi tutarına göre değişiklik gösterebilir. Kampanya stoklarla sınırlı olup 31.12.2025 tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

Yeni Duster Teknik Bilgiler (Kampanyada Belirtilen)

Karma CO₂ salımı: 141-148 g/km

Yakıt tüketimi: 6,3-8,1 lt/100 km

Kampanya: 2025 model, sınırlı stok

Maxxi Warranty: BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. tarafından sunulan uzatılmış garanti

75.000 TL TAKAS DESTEĞİ DUYURULDU

Renault, Aralık kampanyası kapsamında Dacia Duster veya Renault Duster sahibi müşterilere 75.000 TL takas desteği sunuyor. Bu destek, Yeni Duster Turbo TCe EDC 145 hp versiyonunun perakende satın alımında geçerli olup, takasa verilecek aracın yeni araç alımı tarihinden en az 2 aydır mevcut müşteri veya birinci derece yakını üzerine kayıtlı olması şartını taşıyor.

Takas kampanyasının da geçerlilik süresi 31 Aralık 2025 olup stoklarla sınırlı şekilde uygulanıyor. Yeni Duster satın almak isteyenler bu iki büyük kampanyayı bir arada değerlendirme imkânına sahip değil; kampanyalar birleştirilemiyor.

Aralık kampanyasının açıklanmasının ardından otomobil kullanıcılarının en çok araştırdığı soruların başında “Renault Duster Aralık kampanyası ne kadar avantaj sağlıyor?” geliyor. Kampanya özellikle sıfır faizli kredi fırsatıyla öne çıkarken, takas desteğinden yararlanmak isteyen kullanıcıların da koşulları dikkatle incelemesi gerekiyor. Ayrıca müşteriler, “Yeni Duster fiyatları hangi versiyondan başlıyor?” sorusunun yanıtını merak ediyor: Kampanyalı başlangıç fiyatı 1.745.000 TL olarak açıklandı.

Tüketicilerin sıkça sorduğu bir diğer konu da “0 faizli kredi için şartlar neler?” oluyor. Renault Finans tarafından sağlanan kredi paketi yalnızca bireysel müşteriler için geçerli olup, Maxxi Warranty ürünü ile birlikte kullanılabiliyor. Böylece tüketiciler, kısa vadeli ödeme planıyla faizsiz finansman avantajına ulaşabiliyor.

Yeni Renault Duster Aralık fiyatları ne kadar?

Kampanya, 2025 model Yeni Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu için 1.745.000 TL’den başlayan fiyatlarla geçerli. Fiyat sınırlı stok nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Renault Duster için 0 faizli kredi var mı?

Evet. 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı Renault Finans tarafından sunuluyor. Aylık ödeme tutarı 36.667 TL’dir.

75.000 TL takas desteği hangi koşullarda geçerli?

Takas desteği, mevcut Dacia Duster veya Renault Duster aracını takasa veren ve araç en az 2 aydır müşterinin veya birinci derece yakının üzerine kayıtlı olan kişiler için geçerli.

Kampanya ne zamana kadar geçerli?

Her iki kampanya da 31 Aralık 2025 tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında geçerlidir. MAİS, kampanyanın kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.

Maxxi Warranty nedir?

Maxxi Warranty, aracın üretici garantisi bittikten sonra devreye giren, mekanik ve elektronik arızalara karşı genişletilmiş garanti sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Renault Duster Aralık kampanyası; sıfır faizli kredi, cazip başlangıç fiyatı ve 75.000 TL takas desteğiyle yeni SUV almak isteyenlere önemli avantajlar sunuyor. Hem ekonomik şartlar hem de sınırlı stoklar düşünüldüğünde, Yeni Duster satın almayı planlayan kullanıcılar için Aralık ayı güçlü bir seçenek oluşturuyor.