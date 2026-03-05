Renault Duster Hibrit Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Renault’nun SUV segmentindeki iddialı modellerinden biri olan Yeni Renault Duster Hibrit için Mart 2026 kampanyası duyuruldu. Renault tarafından açıklanan kampanya kapsamında belirli versiyonlarda dikkat çeken bir fiyat avantajı sunuluyor.

Kampanya kapsamında Yeni Duster techno full hybrid E-Tech 160 hp versiyonunda bireysel müşterilere 355.000 TL indirim fırsatı sağlanıyor. Bu gelişme özellikle Renault Duster hibrit kampanya ve Duster hybrid fiyatı araştırması yapan otomobil kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

RENAULT DUSTER HİBRİT KAMPANYASI DETAYLARI

Mart ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki Yeni Duster modelinde önemli bir indirim fırsatı sunuluyor. Kampanyadan bireysel müşteriler yararlanabiliyor.

355.000 TL indirim fırsatı yalnızca Yeni Duster techno full hybrid E-Tech 160 hp versiyonunda geçerli olacak şekilde uygulanıyor.

YENİ RENAULT DUSTER HİBRİT ÖZELLİKLERİ

Renault’nun hibrit teknolojisiyle donatılan Duster modeli, hem performans hem de yakıt verimliliği açısından dikkat çekiyor. SUV segmentinde güçlü tasarımı ve hibrit motor yapısı ile öne çıkan model kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yeni Duster modelinde karma CO₂ salımı 141 – 148 g/km aralığında yer alıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 6,3 – 8,1 litre / 100 kilometre seviyelerinde açıklanıyor.

KAMPANYA SÜRESİ VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI

Renault tarafından açıklanan kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerli olacak.

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken MAİS, kampanya kapsamını ve bitiş tarihini değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Renault Duster Hibrit kampanyasında indirim ne kadar?

Mart 2026 kampanyası kapsamında Yeni Duster techno full hybrid E-Tech 160 hp versiyonunda 355.000 TL indirim fırsatı sunulmaktadır.

Renault Duster hibrit hangi motor seçeneğine sahip?

Kampanya techno full hybrid E-Tech 160 hp hibrit motor seçeneği için geçerlidir.

Renault Duster hibrit kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

Kampanya tüm Duster modelleri için geçerli mi?

Hayır. Kampanya sınırlı sayıdaki Yeni Duster techno full hybrid E-Tech 160 hp versiyonunda geçerlidir.

Renault Duster Hibrit Mart 2026 kampanyası, SUV segmentinde hibrit motor tercih eden kullanıcılar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. 355.000 TL indirim avantajı sayesinde Yeni Duster modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar için önemli bir kampanya ortaya çıkıyor.