Renault Duster Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Türkiye SUV pazarında dikkat çeken modellerden biri olan Yeni Renault Duster için Mart ayına özel kampanya duyuruldu. Renault tarafından açıklanan kampanya kapsamında, belirli versiyonlar için 75.000 TL takas desteği fırsatı sunuluyor.

Mart 2026 boyunca geçerli olacak bu kampanya, özellikle Renault Duster kampanyası ve Duster sıfır araç kampanyası araştırması yapan otomobil kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

YENİ RENAULT DUSTER KAMPANYASI DETAYLARI

Renault tarafından duyurulan kampanyaya göre, Yeni Duster Turbo TCe EDC 145 hp versiyonlarının perakende satın alımında müşterilere 75.000 TL takas desteği sağlanıyor.

Takas desteğinden yararlanabilmek için müşterilerin Dacia Duster veya Renault Duster araçlarını takasa getirmesi gerekiyor. Bu kampanya özellikle mevcut Duster kullanıcıları için önemli bir avantaj sunuyor.

TAKAS DESTEĞİ ŞARTLARI

75.000 TL takas desteğinden yararlanmak isteyen müşterilerin belirli şartları sağlaması gerekiyor.

Takas işlemi için getirilecek aracın, yeni araç satın alma tarihinde en az 2 aydır müşteri veya birinci derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekiyor.

Bu şartı sağlayan kullanıcılar Yeni Renault Duster satın alırken takas desteğinden faydalanabiliyor.

YENİ RENAULT DUSTER YAKIT TÜKETİMİ VE CO₂ DEĞERLERİ

Yeni Renault Duster modelinde karma CO₂ salımı 141 – 148 g/km aralığında bulunuyor.

Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 6,3 – 8,1 litre / 100 kilometre aralığında açıklanıyor. Bu değerler Duster modelinin SUV segmentinde dengeli bir yakıt tüketimi sunduğunu gösteriyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Yeni Renault Duster kampanyası 31 Mart 2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerli olacak.

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken MAİS, kampanya kapsamını ve bitiş tarihini değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Renault Duster Mart 2026 kampanyasında sunulan takas desteği ne kadar?

Kampanya kapsamında Yeni Renault Duster Turbo TCe EDC 145 hp versiyonları için 75.000 TL takas desteği sunulmaktadır.

Takas desteğinden kimler yararlanabilir?

Dacia Duster veya Renault Duster aracını takasa getiren müşteriler kampanyadan yararlanabilir.

Renault Duster kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

Takas için getirilecek araçta hangi şart aranıyor?

Takas edilecek aracın en az 2 aydır müşteri veya birinci derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekiyor.

Renault Duster Mart 2026 sıfır araç kampanyası, özellikle mevcut Duster kullanıcılarına önemli bir avantaj sunuyor. 75.000 TL takas desteği sayesinde yeni model Duster’a geçmek isteyen kullanıcılar için cazip bir fırsat ortaya çıkıyor.