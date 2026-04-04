Renault Duster Modellerinde Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Renault, Yeni Renault Duster ve Yeni Renault Duster Hibrit modelleri için Nisan 2026’ya özel yeni kampanyalarını duyurdu. Açıklanan kampanyalarda bir yanda 75.000 TL takas desteği, diğer yanda ise 355.000 TL indirim fırsatı öne çıkıyor. Özellikle Renault Duster kampanyası, Yeni Duster takas desteği ve Duster hibrit indirim kampanyası aramaları yapanlar için dikkat çeken ayrıntılar netleşti.

Kampanya metnine göre her iki fırsat da sınırlı stok kapsamında sunuluyor ve 30.04.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli oluyor. İşte Renault Duster Nisan 2026 kampanyası ile ilgili öne çıkan tüm bilgiler.

YENİ RENAULT DUSTER İÇİN 75.000 TL TAKAS DESTEĞİ

Yeni Renault Duster için açıklanan ilk kampanyada, Nisan ayına özel 75.000 TL takas desteği sunuluyor. Bu destek, Yeni Duster Turbo TCe EDC 145 hp versiyonlarının perakende satın alımında, mevcut aracını takasa getiren müşteriler için geçerli.

Kampanyadan yararlanabilmek için takasa verilecek aracın, yeni araç alımı tarihinde en az son 2 aydır, yeni araç alacak müşteri veya 1. derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekiyor. Bu şart, kampanyanın en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

YENİ RENAULT DUSTER HİBRİT İÇİN 355.000 TL İNDİRİM FIRSATI

Yeni Renault Duster Hibrit tarafında ise Renault, 355.000 TL indirim fırsatı açıkladı. Kampanya metnine göre bu destek, sınırlı sayıdaki Yeni Duster modelinin techno Full hybrid E-Tech 160 hp versiyonunda ve bireysel müşteriler için geçerli.

Bu yönüyle kampanya, özellikle hibrit SUV almak isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor. Renault’un paylaştığı bilgiye göre indirim fırsatı belirli araç sayısıyla sınırlı tutuluyor.

RENAULT DUSTER KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya Detay Yeni Renault Duster 75.000 TL takas desteği Geçerli Versiyon Yeni Duster Turbo TCe EDC 145 hp Yeni Renault Duster Hibrit 355.000 TL indirim fırsatı Geçerli Hibrit Versiyon techno Full hybrid E-Tech 160 hp Müşteri Tipi Bireysel müşteriler Kampanya Bitiş Tarihi 30.04.2026 Geçerlilik Stoklarla sınırlı, katılımcı yetkili satıcılarda

KAMPANYA ŞARTLARINDA HANGİ AYRINTILAR VAR?

Renault tarafından paylaşılan açıklamaya göre Yeni Duster takas desteği, yalnızca belirtilen versiyonun perakende satın alımında geçerli. Takasa verilecek aracın sahiplik süresiyle ilgili en az 2 ay şartı bulunuyor.

Yeni Duster Hibrit indirim kampanyası ise yalnızca sınırlı sayıdaki araçta ve techno Full hybrid E-Tech 160 hp versiyonunda uygulanıyor. Kampanyanın kapsamı ve bitiş tarihi konusunda MAİS’in değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğu da belirtiliyor.

YENİ RENAULT DUSTER YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON BİLGİSİ

Açıklanan kampanya metninde Yeni Duster’ın karma CO₂ salımı 141-148 g/km, yakıt tüketimi ise 6,3-8,1 lt/100 km aralığında veriliyor. Ayrıca temsili model üzerinde gösterilen aksesuarların satışa sunulan araçlarda farklılık gösterebileceği bilgisi de paylaşılıyor.

