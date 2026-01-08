Renault Duster Ocak 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Renault, yeni yılın ilk ayında SUV segmentinde dikkat çeken bir kampanyayı duyurdu. Yeni Renault Duster için geçerli olan Ocak 2026 sıfır araç kampanyası, özellikle takas desteğiyle araç sahibi olmak isteyenler için önemli avantajlar sunuyor.

Ocak ayına özel olarak hazırlanan bu kampanya kapsamında, belirli şartları sağlayan müşterilere 75.000 TL takas desteği sağlanıyor.

YENİ RENAULT DUSTER OCAK 2026 KAMPANYASI DETAYLARI

Renault tarafından açıklanan kampanya, Yeni Duster Turbo TCe EDC 145 hp versiyonları için geçerli. Takas desteği, Dacia Duster veya Renault Duster aracını takasa getiren müşterilere uygulanıyor.

75.000 TL Takas Desteği Şartları

Kampanya, Yeni Duster Turbo TCe EDC 145 hp versiyonlarında geçerlidir.

Takas edilecek araç Dacia Duster veya Renault Duster olmalıdır.

Takasa verilecek araç, yeni araç alım tarihinden en az 2 aydır alıcı veya 1. derece yakını üzerine kayıtlı olmalıdır.

alıcı veya üzerine kayıtlı olmalıdır. Kampanya stoklarla sınırlıdır.

YENİ RENAULT DUSTER TEKNİK VE TÜKETİM BİLGİLERİ

Kampanya kapsamındaki Yeni Duster modellerine ait yakıt tüketimi ve emisyon değerleri de Renault tarafından paylaşılmıştır.

Özellik Değer Karma CO₂ Salımı 141 – 148 g/km Yakıt Tüketimi 6,3 – 8,1 lt / 100 km

Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarların, satışa sunulan araçlarda farklılık gösterebileceği de kampanya notlarında özellikle belirtilmektedir.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault Duster Ocak 2026 kampanyası, 31.01.2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde planlandı. Kampanya yalnızca katılımcı Renault yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı olarak uygulanmaktadır.

MAİS, kampanya kapsamını ve bitiş tarihini değiştirme hakkını saklı tuttuğunu da duyurmuştur.

RENAULT BİNEK ARAÇLAR GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Renault binek araçlar için güncel fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.birgun.net/haber/renault-sifir-binek-arac-fiyat-listesi-2026-guncel-682621

Renault Duster Ocak 2026 kampanyasında takas desteği ne kadar?

Kampanya kapsamında Yeni Renault Duster için 75.000 TL takas desteği sunulmaktadır.

Takas desteği hangi modeller için geçerli?

Takas desteği, Yeni Duster Turbo TCe EDC 145 hp versiyonlarının perakende satın alımında geçerlidir.

Kampanya ne zamana kadar devam edecek?

Renault Duster Ocak 2026 kampanyası 31 Ocak 2026 tarihine kadar geçerlidir.

Renault Duster Ocak 2026 sıfır araç kampanyası, yüksek takas desteği ve sınırlı süre avantajıyla SUV sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Yeni Renault Duster’ı avantajlı koşullarla satın almak isteyenlerin, kampanya süresi ve stok durumu nedeniyle yetkili satıcılardan ayrıntılı bilgi alması öneriliyor.