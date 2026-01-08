Renault E-Tech Sıfır Araç Ocak 2026 Kampanyası Açıklandı!

Renault, elektrikli mobilite alanındaki iddialı modellerinden biri olan Renault 5 E-Tech Elektrikli için Ocak 2026’ya özel yeni bir satış kampanyası duyurdu. Nakit alımda sunulan avantajlı fiyat, elektrikli otomobile geçmek isteyenler için dikkat çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kampanya kapsamında Renault 5 E-Tech Elektrikli, 1.625.000 TL’den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılarda alıcılarını bekliyor.

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ OCAK 2026 KAMPANYA DETAYLARI

Açıklanan kampanya, 2025 model yılı Renault 5 E-Tech Elektrikli Techno EV40 120 hp versiyonu için geçerli. Belirtilen fiyat, perakende nakit satın alım için tavsiye edilen anahtar teslim bedeli ifade ediyor.

Kampanya Kapsamındaki Başlangıç Fiyatı

Model Versiyon Motor Gücü Başlangıç Fiyatı (₺) Renault 5 E-Tech Elektrikli Techno EV40 120 hp 1.625.000

Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ TEKNİK VE TÜKETİM VERİLERİ

Renault tarafından paylaşılan resmi WLTP verilerine göre, Renault 5 E-Tech Elektrikli çevreci ve ekonomik yapısıyla öne çıkıyor.

Teknik Değer Bilgi Karma CO₂ Salımı 0 g/km Ortalama Enerji Tüketimi (EV52) 15,0 kWh / 100 km

Bu değerler WLTP ölçümlerine dayanmaktadır. Sürüş tarzı, kullanım koşulları ve donanım seviyesine göre tüketim değerlerinde farklılık görülebilir.

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Renault 5 E-Tech Ocak 2026 kampanyası, stoklarla sınırlı olup 31.01.2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

MAİS, kampanya kapsamını ve bitiş tarihini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Temsili araç görsellerinde yer alan aksesuarlar, satışa sunulan araçlarda farklılık gösterebilir.

Renault güncel araç fiyatları için tıklayabilirsiniz: https://www.birgun.net/haber/renault-sifir-binek-arac-fiyat-listesi-2026-guncel-682621

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Sıfır emisyonlu sürüş sunan Renault 5 E-Tech Elektrikli, şehir içi kullanımda sessizliği, düşük enerji tüketimi ve modern tasarımıyla elektrikli araç pazarında güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor.

Ocak 2026 kampanyasıyla birlikte, bu model daha geniş bir kullanıcı kitlesi için erişilebilir hale geliyor.

Renault 5 E-Tech Ocak 2026 kampanya fiyatı ne kadar?

Nakit alımda Renault 5 E-Tech Elektrikli, 1.625.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanya hangi versiyon için geçerli?

Kampanya, 2025 model Renault 5 E-Tech Elektrikli Techno EV40 120 hp versiyonu için geçerlidir.

Kampanya ne zamana kadar devam ediyor?

Renault 5 E-Tech Elektrikli Ocak 2026 kampanyası, 31 Ocak 2026 tarihine kadar geçerlidir.

Renault E-Tech sıfır araç Ocak 2026 kampanyası, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici bir başlangıç fiyatı sunuyor.

Renault 5 E-Tech Elektrikli, sıfır emisyonlu yapısı ve kampanya avantajıyla 2026’nın en çok konuşulan elektrikli modelleri arasında yer almaya aday görünüyor.