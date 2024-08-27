Renault elektrikli araba fiyatları (2024 Ağustos)

Yakıt tüketmiyor olması ve ÖTV indirimleri vatandaşları en ucuz elektrikli araba arayışına itti. Ucuz elektrikli araba kategorisinde Renault elektrikli araba cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

İşte Renault Elektrikli araba fiyatları:

RENAULT ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI

MEGANE E-TECH %100 ELEKTRİKLİ

Techno EV60 220 hp: 1.641.000 ₺

Opsiyonlar

Metalik Renk : 9.000 TL

Çift Renk Tavan: 8.500 TL

Iconic EV60 220 hp: 1.771.000 ₺

Opsiyonlar

Metalik Renk: 9.000 TL

Bej Deri Döşeme: 8.500 TL

KANGOO E-TECH %100 ELEKTRİKLİ

iconic EV45 120 hp: 1.682.000 TL

Opsiyonlar:

Metalik Renk: 9.000 TL