Renault elektrikli araba fiyatları (2024 Ağustos)
Sıfır yakıt tüketimi vatandaşları elektrikli arabalara yöneltiyor. Peki elektrikli araba fiyatları nedir? Renault elektrikli araba modelleri ve fiyatları haberimizde.
Yakıt tüketmiyor olması ve ÖTV indirimleri vatandaşları en ucuz elektrikli araba arayışına itti. Ucuz elektrikli araba kategorisinde Renault elektrikli araba cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
İşte Renault Elektrikli araba fiyatları:
RENAULT ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI
MEGANE E-TECH %100 ELEKTRİKLİ
Techno EV60 220 hp: 1.641.000 ₺
Opsiyonlar
Metalik Renk : 9.000 TL
Çift Renk Tavan: 8.500 TL
Iconic EV60 220 hp: 1.771.000 ₺
Opsiyonlar
Metalik Renk: 9.000 TL
Bej Deri Döşeme: 8.500 TL
KANGOO E-TECH %100 ELEKTRİKLİ
iconic EV45 120 hp: 1.682.000 TL
Opsiyonlar:
Metalik Renk: 9.000 TL