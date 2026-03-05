Giriş / Abone Ol
Renault Mart 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi Açıklandı

Renault Mart 2026 sıfır araç fiyat listesinde en ucuz model hangisi? Renault Clio, Captur ve Megane modellerinin Mart 2026 fiyatları ne kadar oldu? Renault elektrikli ve hibrit modellerin Mart 2026 güncel fiyatları kaç TL? Güncel fiyat listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 05.03.2026 16:57
  • Giriş: 05.03.2026 16:57
  • Güncelleme: 05.03.2026 16:57
Kaynak: Haber Merkezi
Renault Mart 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi Açıklandı
Foto: Depophotos

Renault Türkiye, Mart 2026 itibarıyla geçerli olacak güncel sıfır araç fiyat listesini duyurdu. Yeni açıklanan fiyat listesinde Renault Clio, Captur, Megane Sedan, Megane E-Tech elektrikli, Yeni Duster, Yeni Austral, Renault Rafale ve Renault 5 E-Tech gibi modeller yer alıyor. Model, motor seçeneği ve donanım seviyesine göre değişen fiyatlar, 2025 ve 2026 model yılı araçlar için tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları olarak açıklandı.

Elektrikli araçlardan hibrit SUV modellere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Renault’un Mart 2026 fiyat listesinde özellikle yeni nesil elektrikli modeller dikkat çekiyor. İşte Renault Mart 2026 sıfır araç fiyat listesi ve model model detaylar.

RENAULT RAFALE MART 2026 FİYATI

ModelMotorModel YılıFiyat
Rafale Esprit AlpineFull Hybrid E-Tech 200 hp20253.752.000 TL

Opsiyonlar

  • Metalik renk: 21.000 TL

Fiyatlar 05 Mart 2026 tarihinde geçerli liste fiyatı olup opsiyon ve vergi değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.

YENİ RENAULT AUSTRAL MART 2026 FİYATLARI

VersiyonMotorModel YılıFiyat
TechnoMild Hybrid 150 hp Auto20262.630.000 TL
Esprit AlpineMild Hybrid 150 hp Auto20263.060.000 TL
Esprit AlpineFull Hybrid E-Tech 200 hp20253.362.000 TL

Opsiyonlar

  • Panoramik cam tavan: 65.000 TL
  • Metalik renk: 17.500 TL
  • Yedek lastik paketi: 21.500 TL
  • Çift renk tavan: 38.000 TL
  • Gelişmiş park paketi: 61.000 TL
  • Harman Kardon premium ses sistemi: 69.000 TL

RENAULT MEGANE SEDAN MART 2026 FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat
Touch1.3 TCe 140 bg1.770.000 TL
Touch EDC1.3 TCe 140 bg2.112.000 TL
Icon EDC1.3 TCe 140 bg2.270.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC115 bg2.675.000 TL

Opsiyonlar

  • Metalik renk: 15.000 TL
  • Yedek lastik: 16.000 TL
  • Elektrikli açılır panoramik cam tavan: 115.000 TL
  • Eller serbest bagaj kapağı: 10.000 TL
  • Adaptif cruise control: 30.000 TL
  • Ekran paketi: 21.000 TL
  • Isıtmalı koltuklar: 17.000 TL
  • 18" elmas kesim jant: 42.000 TL

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotor2025 Fiyat2026 Fiyat
Techno EV60220 hp2.277.000 TL2.390.000 TL
Esprit Alpine EV60220 hp-2.490.000 TL

Opsiyonlar

  • Çift renk tavan: 12.000 TL
  • Koltuk ısıtma paketi: 23.000 TL
  • Metalik renk: 13.000 TL
  • Isıtmalı direksiyon: 7.000 TL
  • 20" alüminyum jant: 23.000 TL

YENİ RENAULT DUSTER MART 2026 FİYATLARI

VersiyonMotorModel YılıFiyat
EvolutionEco-G 120 hp20261.780.000 TL
Evolution Hybrid4x4 LPG 150 hp20252.537.000 TL
TechnoTurbo TCe EDC 145 hp20262.030.000 TL
TechnoFull Hybrid E-Tech 160 hp20262.495.000 TL
Techno Hybrid4x4 LPG 150 hp20252.567.000 TL

Opsiyonlar

  • Metalik renk: 15.000 TL
  • Park sensörü: 10.000 TL
  • Multiview kamera: 28.000 TL
  • Kör nokta uyarı sistemi: 20.000 TL
  • 18" alüminyum jant: 32.000 TL
  • Yedek lastik: 14.000 TL

RENAULT CAPTUR MART 2026 FİYATI

VersiyonMotor20252026
TechnoMild Hybrid EDC 140 hp2.067.000 TL2.160.000 TL

Opsiyonlar

  • Metalik renk: 15.000 TL
  • Yedek lastik: 14.000 TL

RENAULT CLİO MART 2026 FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat
Evolution1.0 TCe X-Tronic 90 hp1.699.000 TL

Opsiyonlar

  • Metalik renk: 13.000 TL
  • Yedek lastik: 12.000 TL

YENİ RENAULT CLİO MART 2026 FİYATLARI

VersiyonMotorFiyat
Evolution PlusTCe 115 EDC1.799.000 TL
Esprit AlpineTCe 115 EDC1.895.000 TL

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotor20252026
Techno EV40120 hp1.890.000 TL-
Techno EV52150 hp1.942.000 TL2.105.000 TL

Opsiyonlar

  • Çift renk tavan: 13.000 TL
  • Harman Kardon ses sistemi: 39.000 TL
  • Chrono jant tasarımı: 12.000 TL
  • Özel renk: 39.000 TL
  • Kırmızı tavan çizgisi: 8.000 TL
  • Altın tavan çizgisi: 8.000 TL
  • Metalik renk: 19.000 TL
  • Gelişmiş sürüş paketi: 27.000 TL

Renault’un Mart 2026 sıfır araç fiyat listesi incelendiğinde markanın geniş bir model yelpazesi sunduğu görülüyor. Clio gibi şehir otomobillerinden Megane Sedan’a, elektrikli Megane E-Tech ve Renault 5 E-Tech modellerinden SUV segmentindeki Austral ve Duster’a kadar birçok seçenek yer alıyor. Fiyatlar model yılı, motor seçeneği ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebiliyor.

