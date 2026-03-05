Renault Mart 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi Açıklandı

Renault Türkiye, Mart 2026 itibarıyla geçerli olacak güncel sıfır araç fiyat listesini duyurdu. Yeni açıklanan fiyat listesinde Renault Clio, Captur, Megane Sedan, Megane E-Tech elektrikli, Yeni Duster, Yeni Austral, Renault Rafale ve Renault 5 E-Tech gibi modeller yer alıyor. Model, motor seçeneği ve donanım seviyesine göre değişen fiyatlar, 2025 ve 2026 model yılı araçlar için tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları olarak açıklandı.

Elektrikli araçlardan hibrit SUV modellere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Renault’un Mart 2026 fiyat listesinde özellikle yeni nesil elektrikli modeller dikkat çekiyor. İşte Renault Mart 2026 sıfır araç fiyat listesi ve model model detaylar.

RENAULT RAFALE MART 2026 FİYATI

Model Motor Model Yılı Fiyat Rafale Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 hp 2025 3.752.000 TL

Opsiyonlar

Metalik renk: 21.000 TL

Fiyatlar 05 Mart 2026 tarihinde geçerli liste fiyatı olup opsiyon ve vergi değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.

YENİ RENAULT AUSTRAL MART 2026 FİYATLARI

Versiyon Motor Model Yılı Fiyat Techno Mild Hybrid 150 hp Auto 2026 2.630.000 TL Esprit Alpine Mild Hybrid 150 hp Auto 2026 3.060.000 TL Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 hp 2025 3.362.000 TL

Opsiyonlar

Panoramik cam tavan: 65.000 TL

Metalik renk: 17.500 TL

Yedek lastik paketi: 21.500 TL

Çift renk tavan: 38.000 TL

Gelişmiş park paketi: 61.000 TL

Harman Kardon premium ses sistemi: 69.000 TL

RENAULT MEGANE SEDAN MART 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Motor Fiyat Touch 1.3 TCe 140 bg 1.770.000 TL Touch EDC 1.3 TCe 140 bg 2.112.000 TL Icon EDC 1.3 TCe 140 bg 2.270.000 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.675.000 TL

Opsiyonlar

Metalik renk: 15.000 TL

Yedek lastik: 16.000 TL

Elektrikli açılır panoramik cam tavan: 115.000 TL

Eller serbest bagaj kapağı: 10.000 TL

Adaptif cruise control: 30.000 TL

Ekran paketi: 21.000 TL

Isıtmalı koltuklar: 17.000 TL

18" elmas kesim jant: 42.000 TL

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ

Versiyon Motor 2025 Fiyat 2026 Fiyat Techno EV60 220 hp 2.277.000 TL 2.390.000 TL Esprit Alpine EV60 220 hp - 2.490.000 TL

Opsiyonlar

Çift renk tavan: 12.000 TL

Koltuk ısıtma paketi: 23.000 TL

Metalik renk: 13.000 TL

Isıtmalı direksiyon: 7.000 TL

20" alüminyum jant: 23.000 TL

YENİ RENAULT DUSTER MART 2026 FİYATLARI

Versiyon Motor Model Yılı Fiyat Evolution Eco-G 120 hp 2026 1.780.000 TL Evolution Hybrid 4x4 LPG 150 hp 2025 2.537.000 TL Techno Turbo TCe EDC 145 hp 2026 2.030.000 TL Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp 2026 2.495.000 TL Techno Hybrid 4x4 LPG 150 hp 2025 2.567.000 TL

Opsiyonlar

Metalik renk: 15.000 TL

Park sensörü: 10.000 TL

Multiview kamera: 28.000 TL

Kör nokta uyarı sistemi: 20.000 TL

18" alüminyum jant: 32.000 TL

Yedek lastik: 14.000 TL

RENAULT CAPTUR MART 2026 FİYATI

Versiyon Motor 2025 2026 Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.067.000 TL 2.160.000 TL

Opsiyonlar

Metalik renk: 15.000 TL

Yedek lastik: 14.000 TL

RENAULT CLİO MART 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Motor Fiyat Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.699.000 TL

Opsiyonlar

Metalik renk: 13.000 TL

Yedek lastik: 12.000 TL

YENİ RENAULT CLİO MART 2026 FİYATLARI

Versiyon Motor Fiyat Evolution Plus TCe 115 EDC 1.799.000 TL Esprit Alpine TCe 115 EDC 1.895.000 TL

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ

Versiyon Motor 2025 2026 Techno EV40 120 hp 1.890.000 TL - Techno EV52 150 hp 1.942.000 TL 2.105.000 TL

Opsiyonlar

Çift renk tavan: 13.000 TL

Harman Kardon ses sistemi: 39.000 TL

Chrono jant tasarımı: 12.000 TL

Özel renk: 39.000 TL

Kırmızı tavan çizgisi: 8.000 TL

Altın tavan çizgisi: 8.000 TL

Metalik renk: 19.000 TL

Gelişmiş sürüş paketi: 27.000 TL

Renault’un Mart 2026 sıfır araç fiyat listesi incelendiğinde markanın geniş bir model yelpazesi sunduğu görülüyor. Clio gibi şehir otomobillerinden Megane Sedan’a, elektrikli Megane E-Tech ve Renault 5 E-Tech modellerinden SUV segmentindeki Austral ve Duster’a kadar birçok seçenek yer alıyor. Fiyatlar model yılı, motor seçeneği ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebiliyor.