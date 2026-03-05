Renault Mart 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi Açıklandı

Renault Mart 2026 sıfır araç fiyat listesinde en ucuz model hangisi? Renault Clio, Captur ve Megane modellerinin Mart 2026 fiyatları ne kadar oldu? Renault elektrikli ve hibrit modellerin Mart 2026 güncel fiyatları kaç TL? Güncel fiyat listesi haberimizde.
- Giriş: 05.03.2026 16:57
- Güncelleme: 05.03.2026 16:57
Kaynak: Haber Merkezi
Renault Türkiye, Mart 2026 itibarıyla geçerli olacak güncel sıfır araç fiyat listesini duyurdu. Yeni açıklanan fiyat listesinde Renault Clio, Captur, Megane Sedan, Megane E-Tech elektrikli, Yeni Duster, Yeni Austral, Renault Rafale ve Renault 5 E-Tech gibi modeller yer alıyor. Model, motor seçeneği ve donanım seviyesine göre değişen fiyatlar, 2025 ve 2026 model yılı araçlar için tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları olarak açıklandı.
Elektrikli araçlardan hibrit SUV modellere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Renault’un Mart 2026 fiyat listesinde özellikle yeni nesil elektrikli modeller dikkat çekiyor. İşte Renault Mart 2026 sıfır araç fiyat listesi ve model model detaylar.
RENAULT RAFALE MART 2026 FİYATI
|Model
|Motor
|Model Yılı
|Fiyat
|Rafale Esprit Alpine
|Full Hybrid E-Tech 200 hp
|2025
|3.752.000 TL
Opsiyonlar
Fiyatlar 05 Mart 2026 tarihinde geçerli liste fiyatı olup opsiyon ve vergi değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.
YENİ RENAULT AUSTRAL MART 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Motor
|Model Yılı
|Fiyat
|Techno
|Mild Hybrid 150 hp Auto
|2026
|2.630.000 TL
|Esprit Alpine
|Mild Hybrid 150 hp Auto
|2026
|3.060.000 TL
|Esprit Alpine
|Full Hybrid E-Tech 200 hp
|2025
|3.362.000 TL
Opsiyonlar
- Panoramik cam tavan: 65.000 TL
- Metalik renk: 17.500 TL
- Yedek lastik paketi: 21.500 TL
- Çift renk tavan: 38.000 TL
- Gelişmiş park paketi: 61.000 TL
- Harman Kardon premium ses sistemi: 69.000 TL
RENAULT MEGANE SEDAN MART 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Touch
|1.3 TCe 140 bg
|1.770.000 TL
|Touch EDC
|1.3 TCe 140 bg
|2.112.000 TL
|Icon EDC
|1.3 TCe 140 bg
|2.270.000 TL
|Icon 1.5 Blue dCi EDC
|115 bg
|2.675.000 TL
Opsiyonlar
- Metalik renk: 15.000 TL
- Yedek lastik: 16.000 TL
- Elektrikli açılır panoramik cam tavan: 115.000 TL
- Eller serbest bagaj kapağı: 10.000 TL
- Adaptif cruise control: 30.000 TL
- Ekran paketi: 21.000 TL
- Isıtmalı koltuklar: 17.000 TL
- 18" elmas kesim jant: 42.000 TL
RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|2025 Fiyat
|2026 Fiyat
|Techno EV60
|220 hp
|2.277.000 TL
|2.390.000 TL
|Esprit Alpine EV60
|220 hp
|-
|2.490.000 TL
Opsiyonlar
- Çift renk tavan: 12.000 TL
- Koltuk ısıtma paketi: 23.000 TL
- Metalik renk: 13.000 TL
- Isıtmalı direksiyon: 7.000 TL
- 20" alüminyum jant: 23.000 TL
YENİ RENAULT DUSTER MART 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Motor
|Model Yılı
|Fiyat
|Evolution
|Eco-G 120 hp
|2026
|1.780.000 TL
|Evolution Hybrid
|4x4 LPG 150 hp
|2025
|2.537.000 TL
|Techno
|Turbo TCe EDC 145 hp
|2026
|2.030.000 TL
|Techno
|Full Hybrid E-Tech 160 hp
|2026
|2.495.000 TL
|Techno Hybrid
|4x4 LPG 150 hp
|2025
|2.567.000 TL
Opsiyonlar
- Metalik renk: 15.000 TL
- Park sensörü: 10.000 TL
- Multiview kamera: 28.000 TL
- Kör nokta uyarı sistemi: 20.000 TL
- 18" alüminyum jant: 32.000 TL
- Yedek lastik: 14.000 TL
RENAULT CAPTUR MART 2026 FİYATI
|Versiyon
|Motor
|2025
|2026
|Techno
|Mild Hybrid EDC 140 hp
|2.067.000 TL
|2.160.000 TL
Opsiyonlar
- Metalik renk: 15.000 TL
- Yedek lastik: 14.000 TL
RENAULT CLİO MART 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Evolution
|1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|1.699.000 TL
Opsiyonlar
- Metalik renk: 13.000 TL
- Yedek lastik: 12.000 TL
YENİ RENAULT CLİO MART 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Evolution Plus
|TCe 115 EDC
|1.799.000 TL
|Esprit Alpine
|TCe 115 EDC
|1.895.000 TL
RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|2025
|2026
|Techno EV40
|120 hp
|1.890.000 TL
|-
|Techno EV52
|150 hp
|1.942.000 TL
|2.105.000 TL
Opsiyonlar
- Çift renk tavan: 13.000 TL
- Harman Kardon ses sistemi: 39.000 TL
- Chrono jant tasarımı: 12.000 TL
- Özel renk: 39.000 TL
- Kırmızı tavan çizgisi: 8.000 TL
- Altın tavan çizgisi: 8.000 TL
- Metalik renk: 19.000 TL
- Gelişmiş sürüş paketi: 27.000 TL
Renault’un Mart 2026 sıfır araç fiyat listesi incelendiğinde markanın geniş bir model yelpazesi sunduğu görülüyor. Clio gibi şehir otomobillerinden Megane Sedan’a, elektrikli Megane E-Tech ve Renault 5 E-Tech modellerinden SUV segmentindeki Austral ve Duster’a kadar birçok seçenek yer alıyor. Fiyatlar model yılı, motor seçeneği ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebiliyor.