Renault Mayıs 2026 Güncel Fiyat Listesi: Yeni Clio, R5, Captur, Duster, Megane, Austral, Scenic ve Rafale Fiyatları
Renault Mayıs 2026 dönemi sıfır araç fiyat listesini açıkladı. Kampanyalı tüm modeller ve fiyatları haberimizde.
Renault Mayıs 2026 fiyat listesi otomobil almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni Clio, R5 E-Tech Elektrikli, Clio, Captur, Yeni Duster, Megane E-Tech Elektrikli, Megane Sedan, Austral, Scenic E-Tech Elektrikli ve Rafale modellerinin güncel anahtar teslim liste fiyatları belli oldu. Peki Renault sıfır araç fiyatları ne kadar, en ucuz Renault modeli hangisi, hibrit ve elektrikli Renault modellerinin fiyatları kaç TL? İşte Mayıs 2026 Renault binek araç fiyat listesi.
RENAULT MAYIS 2026 BİNEK ARAÇ FİYAT LİSTESİ
|Model
|Versiyon
|2026 Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Yeni Clio
|evolution plus TCe EDC 115 hp
|1.830.000 TL
|Yeni Clio
|esprit alpine TCe EDC 115 hp
|2.035.000 TL
|R5 E-Tech Elektrikli
|Techno EV40 120 hp
|1.886.000 TL
|R5 E-Tech Elektrikli
|Techno EV52 150 hp
|2.101.000 TL
|Clio
|evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|1.735.000 TL
|Captur
|techno mild hybrid EDC 140 hp
|2.150.000 TL
|Yeni Duster
|evolution Eco-G 120 hp
|1.825.000 TL
|Yeni Duster
|evolution Turbo TCe EDC 145 hp
|2.010.000 TL
|Yeni Duster
|evolution hybrid 4x4 LPG 160 hp
|2.715.000 TL
|Yeni Duster
|techno Turbo TCe EDC 145 hp
|2.080.000 TL
|Yeni Duster
|techno full hybrid E-Tech 160 hp
|2.530.000 TL
|Yeni Duster
|techno hybrid 4x4 LPG 160 hp
|2.780.000 TL
|Megane E-Tech Elektrikli
|Techno EV60 220 hp
|2.383.000 TL
|Megane E-Tech Elektrikli
|Esprit Alpine EV60 220 hp
|2.480.000 TL
|Megane Sedan
|Touch 1.3 TCe 140 bg
|1.710.000 TL
|Megane Sedan
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.100.000 TL
|Megane Sedan
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.325.000 TL
|Megane Sedan
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.490.000 TL
|Austral
|techno mild hybrid 150 hp auto
|2.020.000 TL
|Austral
|esprit alpine mild hybrid 150 hp auto
|3.058.000 TL
|Scenic E-Tech Elektrikli
|Esprit Alpine EV87 220 hp
|3.400.000 TL
|Rafale
|esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp
|3.748.000 TL
RENAULT YENİ CLİO MAYIS 2026 FİYATLARI
Renault Yeni Clio Mayıs 2026 fiyat listesinde iki farklı versiyonla yer alıyor. Yeni Clio fiyatları 1.830.000 TL’den başlıyor ve esprit alpine versiyonunda 2.035.000 TL’ye kadar çıkıyor.
RENAULT R5 E-TECH ELEKTRİKLİ MAYIS 2026 FİYATLARI
Elektrikli Renault modelleri arasında öne çıkan R5 E-Tech Elektrikli, Mayıs 2026 listesinde Techno EV40 ve Techno EV52 seçenekleriyle bulunuyor.
RENAULT CLİO MAYIS 2026 FİYATI
Renault Clio fiyat listesinde evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp versiyonu yer alıyor. Modelin Mayıs 2026 anahtar teslim liste fiyatı 1.735.000 TL olarak açıklandı.
RENAULT CAPTUR MAYIS 2026 FİYATI
Renault Captur, mild hybrid motor seçeneğiyle SUV sınıfında dikkat çekiyor. Captur techno mild hybrid EDC 140 hp versiyonunun Mayıs 2026 fiyatı 2.150.000 TL oldu.
RENAULT YENİ DUSTER MAYIS 2026 FİYATLARI
Yeni Duster Mayıs 2026 fiyat listesinde geniş motor ve donanım seçenekleriyle yer alıyor. Eco-G, Turbo TCe, full hybrid E-Tech ve hybrid 4x4 LPG seçenekleri listede dikkat çekiyor.
RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ MAYIS 2026 FİYATLARI
Megane E-Tech Elektrikli, elektrikli otomobil fiyatları içinde öne çıkan modellerden biri oldu. Modelin Techno EV60 220 hp ve Esprit Alpine EV60 220 hp versiyonları listede yer aldı.
RENAULT MEGANE SEDAN MAYIS 2026 FİYATLARI
Renault Megane Sedan fiyat listesi, sedan otomobil arayanlar için Mayıs 2026 döneminin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Megane Sedan fiyatları 1.710.000 TL’den başlıyor.
RENAULT AUSTRAL MAYIS 2026 FİYATLARI
Renault Austral, SUV fiyat listesinde iki farklı mild hybrid versiyonla yer alıyor. Austral fiyatları 2.020.000 TL’den başlıyor.
RENAULT SCENİC E-TECH ELEKTRİKLİ MAYIS 2026 FİYATI
Renault Scenic E-Tech Elektrikli, Mayıs 2026 fiyat listesinde Esprit Alpine EV87 220 hp versiyonuyla bulunuyor. Modelin anahtar teslim liste fiyatı 3.400.000 TL olarak açıklandı.
RENAULT RAFALE MAYIS 2026 FİYATI
Renault Rafale, listenin en yüksek fiyatlı modellerinden biri olarak öne çıktı. Rafale esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp versiyonunun Mayıs 2026 fiyatı 3.748.000 TL oldu.
RENAULT MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI
Yeni Clio Opsiyon Fiyatları
- Metalik Renk: 13.000 TL
- Yedek Lastik: 12.000 TL
R5 E-Tech Elektrikli Opsiyon Fiyatları
- Çift Renk Tavan: 13.000 TL
- Harman Kardon Ses Sistemi: 39.000 TL
- Chrono Jant Tasarımı: 12.000 TL
- Özel Renk: 39.000 TL
- Kırmızı Tavan Çizgisi: 8.000 TL
- Altın Tavan Çizgisi: 8.000 TL
- Metalik Renk: 19.000 TL
- Gelişmiş Sürüş Paketi: 27.000 TL
Clio Opsiyon Fiyatları
- Metalik Renk: 13.000 TL
- Yedek Lastik: 12.000 TL
Captur Opsiyon Fiyatları
- Metalik Renk: 15.000 TL
- Yedek Lastik İkazını Kazanımlı: 14.000 TL
Yeni Duster Opsiyon Fiyatları
- Metalik Renk: 15.000 TL
- Yedek Lastik: 14.000 TL
- Modüler Tavan Barı: 7.000 TL
- Sis Farı: 3.500 TL
- Ön ve yan park sensörü: 10.000 TL
- Multiview kamera: 28.000 TL
- Kör nokta uyarı sistemi: 20.000 TL
- 18 inç Elmas Kesim Alüminyum Jant: 32.000 TL
Megane Sedan Opsiyon Fiyatları
- Metalik Renk: 15.000 TL
- Yedek Lastik: 10.000 TL
- Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan: 115.000 TL
- Eller Serbest Bagaj Kapağı: 10.000 TL
- ACC Adaptif Cruise Control Stop&Go: 30.000 TL
- Ekran Paketi: 21.000 TL
- Isıtmalı Sürücü ve Yolcu Koltukları: 17.000 TL
- 18 inç Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar: 42.000 TL
Austral Opsiyon Fiyatları
- Metalik Renk: 17.500 TL
Scenic E-Tech Elektrikli Opsiyon Fiyatları
- Metalik Renk: 15.000 TL
- Çift Renk Tavan: 10.500 TL
Rafale Opsiyon Fiyatı
- Metalik Renk: 21.000 TL
RENAULT MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİNDE EN UCUZ VE EN PAHALI MODELLER
Mayıs 2026 Renault fiyat listesine göre en düşük fiyatlı model 1.710.000 TL ile Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg oldu. En yüksek fiyatlı model ise 3.748.000 TL ile Rafale esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp olarak listede yer aldı.
