Renault Megane Aralık Ayı Kampanyası Açıklandı!

Renault, aralık ayına özel satış kampanyasını duyururken gözler yine Megane Sedan modeline çevrildi. “Renault Megane kampanyası”, “Megane Sedan indirim” ve “Renault aralık kampanyası”konuları oldukça merak ediliyor. Renault bu döneme özel avantajlı fiyat politikası uyguluyor.

ARALIK AYINA ÖZEL 50.000 TL İNDİRİM!

Renault Megane Sedan almak isteyen kullanıcılar için Aralık kampanyası kapsamında 50.000 TL indirim sağlanıyor. Bu indirim sadece sınırlı sayıda 2025 model Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg araç için geçerli.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN MODEL BİLGİLERİ

Model Motor Şanzıman İndirim Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 50.000 TL

MEGANE SEDAN TEKNİK BİLGİ

Megane Sedan’ın karma CO2 salımı 121-136 (g/km) aralığında. Birleşik yakıt tüketimi ise 4,6-6,0 lt/100km olarak belirtiliyor. Bu değerler kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olup stoklarla sınırlıdır. MAİS, kampanya kapsamı ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Renault Megane Aralık kampanyasında indirim ne kadar?

Kampanya kapsamında Megane Sedan için 50.000 TL indirim sunulmaktadır.

Hangi model geçerli?

2025 model Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg.

Kampanya ne zamana kadar geçerli?

31 Aralık 2025’e kadar yetkili satıcılarda geçerlidir.

Stok sınırı var mı?

Evet, stoklarla sınırlıdır.

Yakıt tüketimi kaç?

4,6 – 6,0 litre / 100km aralığındadır.

Renault Megane Sedan, hem 2025 model yılı avantajıyla hem de 50.000 TL indirim desteğiyle Aralık ayında öne çıkan otomobil kampanyalarından biri hâline geldi. Ekonomi, konfor ve tasarımı bir araya getiren Megane Sedan’a avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyen kullanıcıların kampanya süresi dolmadan yetkili satıcılara başvurmaları önerilir.

Güncel fiyatlar için: https://www.renault.com.tr/binek-araclar.html