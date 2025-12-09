Renault Megane E-Tech Aralık Ayı Kampanyası Açıklandı!

Renault, elektrikli otomobil pazarında merakla beklenen Megane E-Tech Aralık kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında hem önemli bir indirim hem de avantajlı kredi desteği veriliyor. “Renault Megane E-Tech kampanyası ne kadar?”, “600.000 TL kredi nasıl kullanılır?” soruları aralık ayındaen çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

140.000 TL İNDİRİM VE %0 FAİZ FIRSATI!

Renault satış kampanyası kapsamında Megane E-Tech satın almak isteyen müşteriler, 140.000 TL indirime ek olarak 600.000 TL krediyi 6 ay vade ve %0 faiz ile kullanabiliyor. Bu fırsat Megane E-Tech modelinin bütün versiyonlarında geçerli.

Kampanya Avantajı Detay İndirim 140.000 TL Kredi Desteği 600.000 TL – 6 Ay Faiz Oranı %0 Aylık Ödeme 103.333 TL

KREDİ ŞARTLARI NELER?

Bu finansman desteği, Renault Finans’ın kredi ürünleri kapsamında sunuluyor. Ticari müşteriler için geçerli olan kampanyada %0 faizli kredi kullanabilmek için Maxxi Warranty ürününün satın alınması gerekiyor. Ürün alınmadığında baz faiz oranı uygulanıyor.

Kredi koşulları şu hususlara göre değişiklik gösterebilir:

Kullanılacak kredi tutarı

Vade süresi

Ticari müşteri durumu

Kredi tahsis ücretleri ayrıca hesaplanıyor.

ELEKTİRİKLİ MEGANE E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

%100 elektrikli Megane E-Tech, 0 g/km CO2 salımı ile çevreci bir sürüş sağlıyor. Ortalama enerji tüketimi 15,2 kWh/100 km seviyesinde. Değerler WLTP ölçüm standartlarına göre belirlenmiş olup sürüş şekli ve donanıma göre değişebilir.

MAXXİ WARRANTY NEDİR?

Maxxi Warranty, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş tarafından sunulan uzatılmış garanti sigortasıdır. Üretici garantisi bittikten sonra devreye girer ve ani mekanik/elektronik arızaları kapsar.

KAMPANYA GEÇERLİLİK TARİHLERİ

Kampanya 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olup stoklarla sınırlıdır. MAİS kampanya bitiş tarihi veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.

Renault Megane E-Tech kampanyası ne kadar indirim sağlıyor?

Kampanya kapsamında 140.000 TL indirim sağlanmaktadır.

%0 faizli kredi var mı?

Evet, 600.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz oranı ile kullanılabilir.

Kredi hangi müşteriler için geçerli?

Finansman ticari müşteriler için geçerlidir.

Maxxi Warranty zorunlu mu?

%0 faizli kredi için Maxxi Warranty satın alınması gerekmektedir.

Megane E-Tech’in CO2 emisyonu nedir?

0 g/km (WLTP).

SONUÇ: ARALIK AYINA ÖZEL BÜYÜK RENAULT MEGANE E-TECH FIRSATI

Elektrikli otomobil satın almak isteyenler için Aralık ayı Megane E-Tech kampanyası önemli bir fırsat sunuyor. 140.000 TL indirim, %0 faizli kredi seçeneği ve geniş garanti desteği ile Megane E-Tech, elektrikli araç tercih eden kullanıcılar için güçlü bir alternatif haline geliyor. Güncel fiyatlar için resmi web sitesini incelemenizi öneririz.

Güncel fiyatlar için: https://www.renault.com.tr/binek-araclar.html