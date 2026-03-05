Renault Megane E-Tech Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ederken Renault Türkiye mart ayına özel yeni kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanyaya göre Renault Megane E-Tech elektrikli modelinde nakit alımlarda 295.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Elektrikli otomobil satın almak isteyen kullanıcılar için duyurulan bu kampanya, özellikle sıfır emisyonlu araçlara yönelen tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Renault tarafından açıklanan kampanya kapsamında 2025 model yılı Megane E-Tech modelinin tüm versiyonlarında indirim uygulanacağı belirtiliyor. Kampanyanın mart ayı boyunca geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olarak sunulduğu da özellikle vurgulanıyor.

RENAULT MEGANE E-TECH MART 2026 KAMPANYASI

Renault Türkiye’nin mart ayına özel olarak açıkladığı kampanyaya göre Megane E-Tech elektrikli modelinde önemli bir fiyat avantajı sağlanıyor. Nakit alımlarda geçerli olan kampanya kapsamında müşteriler 295.000 TL’ye varan indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Model Motor Tipi Kampanya Renault Megane E-Tech Elektrikli Nakit alımlarda 295.000 TL’ye varan indirim

Belirtilen indirim desteği, 2025 model yılı Renault Megane E-Tech elektrikli modelinin tüm versiyonlarının perakende nakit satın alımında geçerli olarak sunuluyor.

RENAULT TÜM ARAÇLAR FİYAT LİSTESİ MART 2026 GÜNCEL

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault Megane E-Tech elektrikli modeli çevreci teknolojisi ve düşük enerji tüketimiyle dikkat çekiyor. Modelin açıklanan teknik verileri ise şu şekilde:

Teknik Özellik Değer Motor Tipi Elektrikli CO₂ Salımı 0 g/km Ortalama Enerji Tüketimi 15,2 kWh / 100 km

Renault tarafından paylaşılan bu veriler WLTP standartlarına göre ölçülmüştür. Enerji tüketimi değerleri sürüş tarzına, yol koşullarına, hava şartlarına ve araç donanımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

KAMPANYA KOŞULLARI

Renault Megane E-Tech için açıklanan mart kampanyası belirli şartlar kapsamında sunulmaktadır:

Kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar geçerlidir.

geçerlidir. Fırsat yalnızca stoklarla sınırlı olarak sunulmaktadır.

olarak sunulmaktadır. Kampanya katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

geçerlidir. Temsili araç görsellerinde yer alan aksesuarlar modelden modele farklılık gösterebilir.

MAİS kampanya kapsamını ve bitiş tarihini değiştirme hakkını saklı tutar.

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Elektrikli araçlara olan ilgi Türkiye’de her geçen gün artıyor. Renault Megane E-Tech elektrikli modeli, 0 g/km CO₂ salımı ile çevre dostu bir sürüş deneyimi sunarken aynı zamanda düşük enerji tüketimi sayesinde ekonomik kullanım avantajı sağlıyor.

Modern elektrikli altyapısı ve gelişmiş sürüş teknolojileri ile Megane E-Tech, özellikle şehir içi kullanımda hem çevreci hem de verimli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Renault Megane E-Tech kampanyasında indirim ne kadar?

Mart 2026 kampanyası kapsamında Renault Megane E-Tech elektrikli modelinde nakit alımlarda 295.000 TL’ye varan indirim sunulmaktadır.

Renault Megane E-Tech hangi modellerde indirim geçerli?

Açıklanan indirim desteği 2025 model yılı Renault Megane E-Tech modelinin tüm versiyonlarının perakende nakit satın alımlarında geçerlidir.

Renault Megane E-Tech kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Renault tarafından açıklanan kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda ve stoklarla sınırlı olarak geçerlidir.

Renault’nun mart ayına özel olarak duyurduğu Megane E-Tech elektrikli kampanyası, elektrikli otomobil satın almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 295.000 TL’ye varan indirim avantajı ile sunulan model, sıfır emisyonlu yapısı ve modern elektrikli teknolojisi ile dikkat çekiyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya hakkında detaylı bilgi Renault yetkili satıcılarından alınabiliyor.