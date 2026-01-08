RENAULT MEGANE E-TECH Ocak 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Renault, elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını Megane E-Tech Elektrikli modeli için açıkladığı Ocak 2026 sıfır araç kampanyası ile güçlendirdi. Yeni kampanya kapsamında, nakit alım tercih eden müşterilere 295.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

Elektrikli otomobile geçişi hızlandırmayı hedefleyen bu avantaj, Megane E-Tech’i segmentinde daha erişilebilir bir konuma taşıyor.

RENAULT MEGANE E-TECH OCAK 2026 KAMPANYA DETAYLARI

Renault tarafından duyurulan indirim kampanyası, 2025 model yılı Renault Megane E-Tech Elektrikli tüm versiyonlar için geçerli. İndirim desteği, yalnızca perakende nakit satın alımlarda uygulanıyor.

295.000 TL’ye Varan İndirim Fırsatı

Kampanya, 2025 model Megane E-Tech Elektrikli modellerini kapsar.

Tüm donanım seviyelerinde geçerlidir.

Sadece nakit alımlarda uygulanır.

Stoklarla sınırlıdır.

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ TEKNİK VERİLERİ

Megane E-Tech Elektrikli, sıfır emisyonlu yapısı ve verimli enerji tüketimiyle çevre dostu bir sürüş sunar.

Teknik Özellik Değer Karma CO₂ Salımı 0 g/km Ortalama Enerji Tüketimi 15,2 kWh / 100 km

Belirtilen veriler WLTP ölçümlerine dayanmaktadır. Enerji tüketimi; sürüş tarzı, yol koşulları ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault Megane E-Tech Ocak 2026 kampanyası, 31.01.2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir. Kampanya stoklarla sınırlı olup, MAİS kampanya kapsamı ve bitiş tarihinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Temsili görsellerde yer alan aksesuarlar, satışa sunulan araçlarda farklılık gösterebilir.

RENAULT MEGANE E-TECH NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Megane E-Tech Elektrikli, sessiz sürüşü, sıfır emisyonlu yapısı ve düşük enerji tüketimiyle günlük kullanımda yüksek konfor sunuyor.

Ocak 2026 kampanyasıyla birlikte, yüksek indirim avantajı, bu modeli elektrikli otomobil düşünenler için daha cazip hale getiriyor.

Renault Megane E-Tech Ocak 2026 kampanyasında indirim ne kadar?

Nakit alımlarda 295.000 TL’ye varan indirim uygulanmaktadır.

Kampanya hangi modeller için geçerli?

Kampanya, 2025 model Renault Megane E-Tech Elektrikli tüm versiyonlarını kapsamaktadır.

Kampanya ne zamana kadar sürecek?

Renault Megane E-Tech Ocak 2026 kampanyası 31 Ocak 2026 tarihine kadar geçerlidir.

RENAULT BİNEK ARAÇLAR GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Renault binek araçlar için güncel fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.birgun.net/haber/renault-sifir-binek-arac-fiyat-listesi-2026-guncel-682621

Renault Megane E-Tech Ocak 2026 sıfır araç kampanyası, yüksek indirim oranıyla elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor.

295.000 TL’ye varan indirim fırsatı sayesinde Megane E-Tech, 2026 yılı başında elektrikli araç pazarının en dikkat çeken modellerinden biri olarak öne çıkıyor.