Renault Megane E-Tech Şubat 2026 kampanyası açıklandı! (Güncel)

Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken modellerden biri olan Renault Megane E-Tech için Şubat ayına özel bir satış kampanyası duyuruldu. Kampanya kapsamında nakit alımlarda 295.000 TL’ye varan indirim sunuluyor. Elektrikli otomobil satın almayı düşünen kullanıcılar için bu fırsat, 2026 yılının en dikkat çekici otomobil kampanyalarından biri olarak öne çıkıyor.

RENAULT MEGANE E-TECH KAMPANYASI DETAYLARI

Şubat ayına özel Renault satış kampanyası, 2025 model yılı Megane E-Tech modelinin tüm versiyonlarının perakende nakit satın alımında geçerlidir. İlgili indirim desteği yalnızca nakit alımlarda uygulanmaktadır.

Kampanya stoklarla sınırlı olup 28 Şubat 2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir. MAİS, kampanya kapsamı ve bitiş tarihini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ TEKNİK BİLGİLER

Özellik Değer CO₂ Salımı 0 g/km Ortalama Enerji Tüketimi 15,2 kWh / 100 km Standart WLTP

Megane E-Tech elektrikli modelinde açıklanan enerji tüketimi değerleri WLTP ölçüm standardına göre belirlenmiştir. Gerçek kullanımda enerji tüketimi; sürüş tarzı, yol koşulları ve donanıma göre değişebilir.

ELEKTRİKLİ MEGANE E-TECH İÇİN NAKİT ALIM AVANTAJI

Elektrikli araçlara yönelik ilginin artmasıyla birlikte, Megane E-Tech elektrikli indirim kampanyası nakit alım planlayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor. 295.000 TL’ye varan indirim desteği, elektrikli otomobil pazarında rekabetçi bir fiyat avantajı oluşturuyor.

Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarların farklılık gösterebileceği belirtilirken, kampanya detayları için Renault yetkili satıcılarına başvurulması öneriliyor.

RENAULT TÜM MODELLER ŞUBAT 2026 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Megane E-Tech kampanyası ne kadar indirim sağlıyor?

Nakit alımlarda 295.000 TL’ye varan indirim uygulanmaktadır.

Kampanya hangi modellerde geçerli?

2025 model yılı Megane E-Tech modelinin tüm versiyonlarında geçerlidir.

Kampanya ne zamana kadar geçerli?

28 Şubat 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.

Megane E-Tech elektrikli yakıt tüketimi ne kadar?

Ortalama enerji tüketimi 15,2 kWh/100 km olarak açıklanmıştır.

Renault Megane E-Tech için sunulan Şubat 2026 kampanyası, elektrikli otomobil satın almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Nakit alımda sağlanan yüksek indirim desteği, Megane E-Tech modelini elektrikli araç pazarında daha erişilebilir hale getiriyor. Kampanyanın sınırlı süreli olması nedeniyle, ilgili kullanıcıların yetkili satıcılardan detaylı bilgi alması öneriliyor.