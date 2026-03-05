Renault Megane Sedan Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Türkiye’de en çok tercih edilen sedan modeller arasında yer alan Renault Megane Sedan için Mart 2026 satış kampanyası duyuruldu. Renault tarafından açıklanan kampanya kapsamında 2026 model Megane Sedan için nakit alımlarda dikkat çeken bir fiyat avantajı sunuluyor.

Kampanya kapsamında Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonu için tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 1.540.000 TL’den başlıyor. Bu gelişme özellikle Renault Megane Sedan fiyatı ve Megane Sedan kampanya araştırması yapan otomobil kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

RENAULT MEGANE SEDAN 2026 KAMPANYALI FİYAT

Mart ayına özel kampanya kapsamında sunulan fiyat avantajı yalnızca belirli koşullarda geçerli oluyor. Belirtilen fiyat Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonunun perakende nakit satın alımında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı olarak açıklanıyor.

Model Motor Kampanyalı Başlangıç Fiyatı Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg 1.540.000 TL

Belirtilen fiyatlara kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

MEGANE SEDAN YAKIT TÜKETİMİ VE CO₂ DEĞERLERİ

Renault Megane Sedan modelinde karma CO₂ salımı 121 – 136 g/km aralığında bulunuyor.

Aracın birleşik yakıt tüketimi ise 4,6 – 6,0 litre / 100 kilometre seviyelerinde açıklanıyor. Bu değerler Megane Sedan’ın hem performans hem de yakıt ekonomisi açısından dengeli bir sedan olduğunu gösteriyor.

RENAULT MEGANE SEDAN KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault tarafından açıklanan kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerli olacak.

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken MAİS kampanya kapsamını ve süresini değiştirme hakkını saklı tutuyor.

Renault Megane Sedan fiyatı ne kadar?

Mart 2026 kampanyası kapsamında 2026 model Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonu 1.540.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştur.

Megane Sedan kampanyası hangi model için geçerli?

Kampanyalı başlangıç fiyatı Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonu için geçerlidir.

Renault Megane Sedan kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

Megane Sedan fiyatına sigorta dahil mi?

Belirtilen fiyatlara kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

Renault Megane Sedan Mart 2026 sıfır araç kampanyası, sedan segmentinde otomobil satın almak isteyen kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor. 1.540.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan model, hem yakıt ekonomisi hem de modern tasarımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.