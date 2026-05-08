Renault Megane Sedan Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Renault Megane Sedan Mayıs 2026 kampanyası otomobil almak isteyenlerin gündemine girdi. Renault satış kampanyası kapsamında Megane Sedan, mayıs ayına özel nakit alımda 1.586.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sedan otomobil segmentinde dikkat çeken modelin fiyatı, yakıt tüketimi ve kampanya detayları merak ediliyor.

MEGANE SEDAN MAYIS 2026 KAMPANYASI

Renault tarafından açıklanan Mayıs 2026 sıfır araç kampanyasında, 2026 model yılı Megane Sedan modelinin Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonu için özel fiyat dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında Renault Megane Sedan, perakende nakit satın alımda 1.586.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

RENAULT MEGANE SEDAN FİYATI NE KADAR?

Model Versiyon Kampanyalı Başlangıç Fiyatı Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg 1.586.000 TL

Belirtilen fiyat, 2026 model yılı Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonunun perakende nakit satın alımında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı olarak açıklandı.

MEGANE SEDAN KAMPANYASINDA HANGİ GİDERLER HARİÇ?

Renault tarafından açıklanan kampanyalı fiyatın içine kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenmesi gereken yüzde 0,2 oranındaki harç bedeli dahil değil.

Bu nedenle araç satın alma sürecinde ek maliyetler de dikkate alınabiliyor.

RENAULT MEGANE SEDAN YAKIT TÜKETİMİ VE CO₂ SALIMI

Megane Sedan’ın karma CO₂ salımı 121-136 g/km aralığında bulunuyor. Modelin birleşik yakıt tüketimi ise 4,6-6,0 lt/100 km aralığında açıklandı.

Bu değerler, Renault Megane Sedan’ın sedan otomobil segmentinde ekonomik kullanım arayan sürücüler için dikkat çeken modeller arasında yer almasını sağlıyor.

RENAULT MEGANE SEDAN KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Megane Sedan Mayıs 2026 kampanyası stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor. Kampanya, 31.05.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak.

MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarından alınabiliyor.

MEGANE SEDAN KAMPANYASINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

RENAULT MEGANE SEDAN MAYIS 2026 KAMPANYASI NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Türkiye otomobil pazarında sedan araçlara olan ilgi devam ederken, Renault Megane Sedan Mayıs 2026 kampanyası özellikle nakit alım yapmak isteyen kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Hem fiyat avantajı hem de yakıt tüketim verileri nedeniyle Megane Sedan, mayıs ayının en çok araştırılan sıfır otomobil kampanyaları arasında yer alıyor.