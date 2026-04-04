Renault Megane Sedan Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Renault, Megane Sedan modeli için Nisan 2026 dönemine özel yeni satış kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanyaya göre Renault Megane Sedan, nakit alımda 1.536.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Özellikle Megane Sedan fiyatı, Renault kampanyası ve Nisan 2026 sıfır araç fırsatları araştırması yapanlar için kampanya detayları dikkat çekiyor.

RENAULT MEGANE SEDAN KAMPANYALI FİYAT NE KADAR?

Renault Megane Sedan Nisan 2026 kampanyası kapsamında aracın başlangıç fiyatı 1.536.000 TL olarak duyuruldu. Bu fiyat, Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonu için geçerli. Böylece Megane Sedan, nakit alımda özel fiyat avantajıyla öne çıkan modeller arasına girdi.

KAMPANYA HANGİ VERSİYONDA GEÇERLİ?

Açıklanan kampanya, 2026 model yılı Megane Sedan modelinin Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonu için geçerli. Kampanya metninde bu fiyatın perakende nakit satın alımında uygulandığı özellikle belirtiliyor.

FİYATA NELER DAHİL DEĞİL?

Renault tarafından paylaşılan bilgilere göre belirtilen kampanyalı fiyata kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenmesi gereken %0,2 oranındaki harç bedeli dahil değil. Bu nedenle satın alma aşamasında bu kalemlerin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

MEGANE SEDAN YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON BİLGİSİ

Kampanya metninde Megane Sedan’ın karma CO2 salımı 121-136 g/km, birleşik yakıt tüketimi ise 4,6-6,0 lt/100 km aralığında veriliyor. Ayrıca temsili model üzerinde gösterilen aksesuarların satışa sunulan araçlarda farklılık gösterebileceği bilgisi de paylaşılıyor.

RENAULT NİSAN 2026 TÜM ARAÇLAR GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault Megane Sedan kampanyası, stoklarla sınırlı olarak ve 30.04.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli. Ayrıca MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Ayrıntılı bilgi için Renault Yetkili Satıcılarına başvurulabileceği belirtiliyor.

