Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Renault Nisan 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi (GÜNCEL)

Renault binek araç fiyatları Nisan ayında güncellendi. Güncel fiyatlar, modeller ve özellikleri haberimizde.

BirBilgi
  • 04.04.2026 13:12
  • Güncelleme: 04.04.2026 13:44
Kaynak: Haber Merkezi
Renault’un Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesi belli oldu. Markanın Türkiye’de satışta bulunan birçok modeli için 2025 model ve 2026 model tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları güncellendi. Özellikle Renault Austral fiyat listesi, Rafale fiyatı, Megane Sedan fiyatları, Megane E-Tech Elektrikli fiyat listesi, Yeni Duster fiyatı, Clio fiyatı, Captur fiyat listesi, Yeni Clio fiyatı ve R5 E-Tech Elektrikli fiyatı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Bu içerikte Renault Nisan 2026 güncel fiyat listesi içinde yer alan tüm modeller eksiksiz biçimde derlendi. Ayrıca her model için paylaşılan opsiyon fiyatları da tablo halinde sunuldu. İşte Renault sıfır araç fiyatları Nisan 2026 listesinde öne çıkan tüm detaylar.

RENAULT NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİNDE HANGİ MODELLER VAR?

Güncel Renault fiyat listesinde şu modeller yer alıyor:

  • Austral
  • Rafale
  • Megane Sedan
  • Megane E-Tech Elektrikli
  • Yeni Duster
  • Clio
  • Captur
  • Yeni Clio
  • R5 E-Tech Elektrikli

AUSTRAL NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
techno mild hybrid 150 hp auto-2.626.000 ₺
esprit alpine mild hybrid 150 hp auto-3.056.000 ₺
esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp3.358.000 ₺-

Austral opsiyon fiyatları

DonanımOpsiyonFiyat
technoPanoramik Cam Tavan65.000 ₺
technoMetalik Renk17.500 ₺
technoYedek Lastik Paketi21.500 ₺
esprit alpineÇift Renk Tavan38.000 ₺
esprit alpineGelişmiş Park Paketi61.000 ₺
esprit alpineMetalik Renk17.500 ₺
esprit alpineHarman Kardon Premium Ses Sistemi69.000 ₺
esprit alpineYedek Lastik Paketi21.500 ₺

RAFALE NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp3.748.000 ₺

Rafale opsiyon fiyatları

DonanımOpsiyonFiyat
Esprit AlpineMetalik Renk21.000 ₺

MEGANE SEDAN NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Touch 1.3 TCe 140 bg1.766.000 ₺
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg2.108.000 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg2.266.000 ₺
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.671.000 ₺

Megane Sedan opsiyon fiyatları

DonanımOpsiyonFiyat
TouchMetalik Renk15.000 ₺
TouchYedek Lastik16.000 ₺
IconElektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan115.000 ₺
IconEller Serbest Bagaj Kapağı10.000 ₺
Icon(ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go)30.000 ₺
IconMetalik Renk15.000 ₺
IconYedek Lastik16.000 ₺
IconEkran Paketi21.000 ₺
IconIsıtmalı sürücü ve yolcu koltukları17.000 ₺
Icon18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar42.000 ₺

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Techno EV60 220 hp2.273.000 ₺2.386.000 ₺
Esprit Alpine EV60 220 hp-2.486.000 ₺

Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları

DonanımOpsiyonFiyat
TechnoÇift Renk Tavan12.000 ₺
TechnoKoltuk Isıtma Paketi23.000 ₺
TechnoMetalik Renk13.000 ₺
TechnoIsıtmalı Direksiyon7.000 ₺
Techno20" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar23.000 ₺
Esprit AlpineÇift Renk Tavan12.000 ₺
Esprit AlpineÖzel Renk13.000 ₺
Esprit AlpineMetalik Renk13.000 ₺

YENİ DUSTER NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
evolution Eco-G 120 hp-1.776.000 ₺
evolution Turbo TCe EDC 145 hp-1.901.000 ₺
evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp2.533.000 ₺-
techno Turbo TCe EDC 145 hp-2.026.000 ₺
techno Full hybrid E-Tech 160 hp-2.491.000 ₺
techno hybrid 4x4 LPG 150 hp2.563.000 ₺-

Yeni Duster opsiyon fiyatları

DonanımOpsiyonFiyat
evolutionMetalik Renk15.000 ₺
evolutionYedek Lastik14.000 ₺
evolutionModüler Tavan Barı7.000 ₺
evolutionSis Farı3.500 ₺
technoÖn ve yan park sensörü10.000 ₺
technoMultiview kamera28.000 ₺
technoKör nokta uyarı sistemi20.000 ₺
technoMetalik Renk15.000 ₺
techno18" Elmas Kesim Alüminyum Jant32.000 ₺
techno18" Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant32.000 ₺
technoYedek Lastik14.000 ₺

CLİO NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp1.695.000 ₺

Clio opsiyon fiyatları

DonanımOpsiyonFiyat
evolutionMetalik Renk13.000 ₺
evolutionYedek Lastik12.000 ₺

CAPTUR NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
techno mild hybrid EDC 140 hp2.063.000 ₺2.156.000 ₺

Captur opsiyon fiyatları

DonanımOpsiyonFiyat
technoMetalik Renk15.000 ₺
technoYedek Lastik (hacim kazanımlı)14.000 ₺

YENİ CLİO NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
evolution plus TCe 115 EDC1.795.000 ₺
esprit alpine TCe 115 EDC1.996.000 ₺

Yeni Clio opsiyon fiyatları

DonanımOpsiyonFiyat
evolution plusMetalik Renk13.000 ₺
evolution plusYedek Lastik12.000 ₺
esprit alpineMetalik Renk13.000 ₺
esprit alpineYedek Lastik12.000 ₺

R5 E-TECH ELEKTRİKLİ NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Techno EV40 120hp1.886.000 ₺-
Techno EV52 150hp1.938.000 ₺2.101.000 ₺

R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları

DonanımOpsiyonFiyat
TechnoÇift Renk Tavan13.000 ₺
TechnoHarman Kardon Ses Sistemi39.000 ₺
TechnoChrono Jant Tasarımı12.000 ₺
TechnoÖzel Renk39.000 ₺
TechnoKırmızı Tavan Çizgisi8.000 ₺
TechnoAltın Tavan Çizgisi8.000 ₺
TechnoMetalik Renk19.000 ₺
TechnoGelişmiş Sürüş Paketi27.000 ₺

Renault Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesinde hangi modeller var?

Listede Austral, Rafale, Megane Sedan, Megane E-Tech Elektrikli, Yeni Duster, Clio, Captur, Yeni Clio ve R5 E-Tech Elektrikli modelleri yer alıyor.

Renault Clio fiyatı ne kadar?

Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp versiyonu için 2026 model tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 1.695.000 ₺ olarak yer alıyor.

Yeni Clio fiyatı kaç TL?

Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC 1.795.000 ₺, esprit alpine TCe 115 EDC ise 1.996.000 ₺ fiyatla listeleniyor.

Renault Captur fiyatı ne kadar?

Captur techno mild hybrid EDC 140 hp için 2025 model fiyatı 2.063.000 ₺, 2026 model fiyatı ise 2.156.000 ₺ olarak bulunuyor.

Yeni Duster fiyatı kaç TL?

Yeni Duster ailesinde 2026 model fiyatlar 1.776.000 ₺ seviyesinden başlıyor ve versiyona göre 2.491.000 ₺ seviyesine kadar çıkıyor.

Megane Sedan fiyat listesi nasıl?

Megane Sedan 2026 model fiyatları 1.766.000 ₺ ile 2.671.000 ₺ arasında değişiyor.

Megane E-Tech Elektrikli fiyatı ne kadar?

Megane E-Tech Elektrikli Techno EV60 220 hp için 2026 model fiyatı 2.386.000 ₺, Esprit Alpine EV60 220 hp için ise 2.486.000 ₺ olarak listeleniyor.

R5 E-Tech Elektrikli fiyatı kaç TL?

R5 E-Tech Elektrikli Techno EV40 120hp için 2025 model fiyatı 1.886.000 ₺, Techno EV52 150hp için 2026 model fiyatı ise 2.101.000 ₺ olarak yer alıyor.

Austral fiyatı ne kadar?

Austral ailesinde 2026 model fiyatlar 2.626.000 ₺ seviyesinden başlıyor, 3.056.000 ₺ seviyesine kadar çıkıyor. 2025 model full hybrid E-tech 200 hp versiyonu ise 3.358.000 ₺ olarak listeleniyor.

BirGün'e Abone Ol