Renault Nisan 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi (GÜNCEL)

Renault’un Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesi belli oldu. Markanın Türkiye’de satışta bulunan birçok modeli için 2025 model ve 2026 model tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları güncellendi. Özellikle Renault Austral fiyat listesi, Rafale fiyatı, Megane Sedan fiyatları, Megane E-Tech Elektrikli fiyat listesi, Yeni Duster fiyatı, Clio fiyatı, Captur fiyat listesi, Yeni Clio fiyatı ve R5 E-Tech Elektrikli fiyatı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
Bu içerikte Renault Nisan 2026 güncel fiyat listesi içinde yer alan tüm modeller eksiksiz biçimde derlendi. Ayrıca her model için paylaşılan opsiyon fiyatları da tablo halinde sunuldu. İşte Renault sıfır araç fiyatları Nisan 2026 listesinde öne çıkan tüm detaylar.
RENAULT NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİNDE HANGİ MODELLER VAR?
Güncel Renault fiyat listesinde şu modeller yer alıyor:
- Austral
- Rafale
- Megane Sedan
- Megane E-Tech Elektrikli
- Yeni Duster
- Clio
- Captur
- Yeni Clio
- R5 E-Tech Elektrikli
AUSTRAL NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|techno mild hybrid 150 hp auto
|-
|2.626.000 ₺
|esprit alpine mild hybrid 150 hp auto
|-
|3.056.000 ₺
|esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp
|3.358.000 ₺
|-
Austral opsiyon fiyatları
|Donanım
|Opsiyon
|Fiyat
|techno
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 ₺
|techno
|Metalik Renk
|17.500 ₺
|techno
|Yedek Lastik Paketi
|21.500 ₺
|esprit alpine
|Çift Renk Tavan
|38.000 ₺
|esprit alpine
|Gelişmiş Park Paketi
|61.000 ₺
|esprit alpine
|Metalik Renk
|17.500 ₺
|esprit alpine
|Harman Kardon Premium Ses Sistemi
|69.000 ₺
|esprit alpine
|Yedek Lastik Paketi
|21.500 ₺
RAFALE NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp
|3.748.000 ₺
Rafale opsiyon fiyatları
|Donanım
|Opsiyon
|Fiyat
|Esprit Alpine
|Metalik Renk
|21.000 ₺
MEGANE SEDAN NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Touch 1.3 TCe 140 bg
|1.766.000 ₺
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.108.000 ₺
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.266.000 ₺
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.671.000 ₺
Megane Sedan opsiyon fiyatları
|Donanım
|Opsiyon
|Fiyat
|Touch
|Metalik Renk
|15.000 ₺
|Touch
|Yedek Lastik
|16.000 ₺
|Icon
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|115.000 ₺
|Icon
|Eller Serbest Bagaj Kapağı
|10.000 ₺
|Icon
|(ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go)
|30.000 ₺
|Icon
|Metalik Renk
|15.000 ₺
|Icon
|Yedek Lastik
|16.000 ₺
|Icon
|Ekran Paketi
|21.000 ₺
|Icon
|Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları
|17.000 ₺
|Icon
|18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|42.000 ₺
MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Techno EV60 220 hp
|2.273.000 ₺
|2.386.000 ₺
|Esprit Alpine EV60 220 hp
|-
|2.486.000 ₺
Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları
|Donanım
|Opsiyon
|Fiyat
|Techno
|Çift Renk Tavan
|12.000 ₺
|Techno
|Koltuk Isıtma Paketi
|23.000 ₺
|Techno
|Metalik Renk
|13.000 ₺
|Techno
|Isıtmalı Direksiyon
|7.000 ₺
|Techno
|20" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|23.000 ₺
|Esprit Alpine
|Çift Renk Tavan
|12.000 ₺
|Esprit Alpine
|Özel Renk
|13.000 ₺
|Esprit Alpine
|Metalik Renk
|13.000 ₺
YENİ DUSTER NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|evolution Eco-G 120 hp
|-
|1.776.000 ₺
|evolution Turbo TCe EDC 145 hp
|-
|1.901.000 ₺
|evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.533.000 ₺
|-
|techno Turbo TCe EDC 145 hp
|-
|2.026.000 ₺
|techno Full hybrid E-Tech 160 hp
|-
|2.491.000 ₺
|techno hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.563.000 ₺
|-
Yeni Duster opsiyon fiyatları
|Donanım
|Opsiyon
|Fiyat
|evolution
|Metalik Renk
|15.000 ₺
|evolution
|Yedek Lastik
|14.000 ₺
|evolution
|Modüler Tavan Barı
|7.000 ₺
|evolution
|Sis Farı
|3.500 ₺
|techno
|Ön ve yan park sensörü
|10.000 ₺
|techno
|Multiview kamera
|28.000 ₺
|techno
|Kör nokta uyarı sistemi
|20.000 ₺
|techno
|Metalik Renk
|15.000 ₺
|techno
|18" Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 ₺
|techno
|18" Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 ₺
|techno
|Yedek Lastik
|14.000 ₺
CLİO NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|1.695.000 ₺
Clio opsiyon fiyatları
|Donanım
|Opsiyon
|Fiyat
|evolution
|Metalik Renk
|13.000 ₺
|evolution
|Yedek Lastik
|12.000 ₺
CAPTUR NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|techno mild hybrid EDC 140 hp
|2.063.000 ₺
|2.156.000 ₺
Captur opsiyon fiyatları
|Donanım
|Opsiyon
|Fiyat
|techno
|Metalik Renk
|15.000 ₺
|techno
|Yedek Lastik (hacim kazanımlı)
|14.000 ₺
YENİ CLİO NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|evolution plus TCe 115 EDC
|1.795.000 ₺
|esprit alpine TCe 115 EDC
|1.996.000 ₺
Yeni Clio opsiyon fiyatları
|Donanım
|Opsiyon
|Fiyat
|evolution plus
|Metalik Renk
|13.000 ₺
|evolution plus
|Yedek Lastik
|12.000 ₺
|esprit alpine
|Metalik Renk
|13.000 ₺
|esprit alpine
|Yedek Lastik
|12.000 ₺
R5 E-TECH ELEKTRİKLİ NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Techno EV40 120hp
|1.886.000 ₺
|-
|Techno EV52 150hp
|1.938.000 ₺
|2.101.000 ₺
R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları
|Donanım
|Opsiyon
|Fiyat
|Techno
|Çift Renk Tavan
|13.000 ₺
|Techno
|Harman Kardon Ses Sistemi
|39.000 ₺
|Techno
|Chrono Jant Tasarımı
|12.000 ₺
|Techno
|Özel Renk
|39.000 ₺
|Techno
|Kırmızı Tavan Çizgisi
|8.000 ₺
|Techno
|Altın Tavan Çizgisi
|8.000 ₺
|Techno
|Metalik Renk
|19.000 ₺
|Techno
|Gelişmiş Sürüş Paketi
|27.000 ₺
Renault Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesinde hangi modeller var?
Listede Austral, Rafale, Megane Sedan, Megane E-Tech Elektrikli, Yeni Duster, Clio, Captur, Yeni Clio ve R5 E-Tech Elektrikli modelleri yer alıyor.
Renault Clio fiyatı ne kadar?
Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp versiyonu için 2026 model tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 1.695.000 ₺ olarak yer alıyor.
Yeni Clio fiyatı kaç TL?
Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC 1.795.000 ₺, esprit alpine TCe 115 EDC ise 1.996.000 ₺ fiyatla listeleniyor.
Renault Captur fiyatı ne kadar?
Captur techno mild hybrid EDC 140 hp için 2025 model fiyatı 2.063.000 ₺, 2026 model fiyatı ise 2.156.000 ₺ olarak bulunuyor.
Yeni Duster fiyatı kaç TL?
Yeni Duster ailesinde 2026 model fiyatlar 1.776.000 ₺ seviyesinden başlıyor ve versiyona göre 2.491.000 ₺ seviyesine kadar çıkıyor.
Megane Sedan fiyat listesi nasıl?
Megane Sedan 2026 model fiyatları 1.766.000 ₺ ile 2.671.000 ₺ arasında değişiyor.
Megane E-Tech Elektrikli fiyatı ne kadar?
Megane E-Tech Elektrikli Techno EV60 220 hp için 2026 model fiyatı 2.386.000 ₺, Esprit Alpine EV60 220 hp için ise 2.486.000 ₺ olarak listeleniyor.
R5 E-Tech Elektrikli fiyatı kaç TL?
R5 E-Tech Elektrikli Techno EV40 120hp için 2025 model fiyatı 1.886.000 ₺, Techno EV52 150hp için 2026 model fiyatı ise 2.101.000 ₺ olarak yer alıyor.
Austral fiyatı ne kadar?
Austral ailesinde 2026 model fiyatlar 2.626.000 ₺ seviyesinden başlıyor, 3.056.000 ₺ seviyesine kadar çıkıyor. 2025 model full hybrid E-tech 200 hp versiyonu ise 3.358.000 ₺ olarak listeleniyor.