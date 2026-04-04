Renault Nisan 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi (GÜNCEL)

Renault’un Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesi belli oldu. Markanın Türkiye’de satışta bulunan birçok modeli için 2025 model ve 2026 model tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları güncellendi. Özellikle Renault Austral fiyat listesi, Rafale fiyatı, Megane Sedan fiyatları, Megane E-Tech Elektrikli fiyat listesi, Yeni Duster fiyatı, Clio fiyatı, Captur fiyat listesi, Yeni Clio fiyatı ve R5 E-Tech Elektrikli fiyatı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Bu içerikte Renault Nisan 2026 güncel fiyat listesi içinde yer alan tüm modeller eksiksiz biçimde derlendi. Ayrıca her model için paylaşılan opsiyon fiyatları da tablo halinde sunuldu. İşte Renault sıfır araç fiyatları Nisan 2026 listesinde öne çıkan tüm detaylar.

RENAULT NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİNDE HANGİ MODELLER VAR?

Güncel Renault fiyat listesinde şu modeller yer alıyor:

Austral

Rafale

Megane Sedan

Megane E-Tech Elektrikli

Yeni Duster

Clio

Captur

Yeni Clio

R5 E-Tech Elektrikli

AUSTRAL NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı techno mild hybrid 150 hp auto - 2.626.000 ₺ esprit alpine mild hybrid 150 hp auto - 3.056.000 ₺ esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 3.358.000 ₺ -

Austral opsiyon fiyatları

Donanım Opsiyon Fiyat techno Panoramik Cam Tavan 65.000 ₺ techno Metalik Renk 17.500 ₺ techno Yedek Lastik Paketi 21.500 ₺ esprit alpine Çift Renk Tavan 38.000 ₺ esprit alpine Gelişmiş Park Paketi 61.000 ₺ esprit alpine Metalik Renk 17.500 ₺ esprit alpine Harman Kardon Premium Ses Sistemi 69.000 ₺ esprit alpine Yedek Lastik Paketi 21.500 ₺

RAFALE NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.748.000 ₺

Rafale opsiyon fiyatları

Donanım Opsiyon Fiyat Esprit Alpine Metalik Renk 21.000 ₺

MEGANE SEDAN NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Touch 1.3 TCe 140 bg 1.766.000 ₺ Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.108.000 ₺ Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.266.000 ₺ Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.671.000 ₺

Megane Sedan opsiyon fiyatları

Donanım Opsiyon Fiyat Touch Metalik Renk 15.000 ₺ Touch Yedek Lastik 16.000 ₺ Icon Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 115.000 ₺ Icon Eller Serbest Bagaj Kapağı 10.000 ₺ Icon (ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go) 30.000 ₺ Icon Metalik Renk 15.000 ₺ Icon Yedek Lastik 16.000 ₺ Icon Ekran Paketi 21.000 ₺ Icon Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları 17.000 ₺ Icon 18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 42.000 ₺

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Techno EV60 220 hp 2.273.000 ₺ 2.386.000 ₺ Esprit Alpine EV60 220 hp - 2.486.000 ₺

Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları

Donanım Opsiyon Fiyat Techno Çift Renk Tavan 12.000 ₺ Techno Koltuk Isıtma Paketi 23.000 ₺ Techno Metalik Renk 13.000 ₺ Techno Isıtmalı Direksiyon 7.000 ₺ Techno 20" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 23.000 ₺ Esprit Alpine Çift Renk Tavan 12.000 ₺ Esprit Alpine Özel Renk 13.000 ₺ Esprit Alpine Metalik Renk 13.000 ₺

YENİ DUSTER NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı evolution Eco-G 120 hp - 1.776.000 ₺ evolution Turbo TCe EDC 145 hp - 1.901.000 ₺ evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.533.000 ₺ - techno Turbo TCe EDC 145 hp - 2.026.000 ₺ techno Full hybrid E-Tech 160 hp - 2.491.000 ₺ techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.563.000 ₺ -

Yeni Duster opsiyon fiyatları

Donanım Opsiyon Fiyat evolution Metalik Renk 15.000 ₺ evolution Yedek Lastik 14.000 ₺ evolution Modüler Tavan Barı 7.000 ₺ evolution Sis Farı 3.500 ₺ techno Ön ve yan park sensörü 10.000 ₺ techno Multiview kamera 28.000 ₺ techno Kör nokta uyarı sistemi 20.000 ₺ techno Metalik Renk 15.000 ₺ techno 18" Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 ₺ techno 18" Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 ₺ techno Yedek Lastik 14.000 ₺

CLİO NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.695.000 ₺

Clio opsiyon fiyatları

Donanım Opsiyon Fiyat evolution Metalik Renk 13.000 ₺ evolution Yedek Lastik 12.000 ₺

CAPTUR NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı techno mild hybrid EDC 140 hp 2.063.000 ₺ 2.156.000 ₺

Captur opsiyon fiyatları

Donanım Opsiyon Fiyat techno Metalik Renk 15.000 ₺ techno Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 14.000 ₺

YENİ CLİO NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı evolution plus TCe 115 EDC 1.795.000 ₺ esprit alpine TCe 115 EDC 1.996.000 ₺

Yeni Clio opsiyon fiyatları

Donanım Opsiyon Fiyat evolution plus Metalik Renk 13.000 ₺ evolution plus Yedek Lastik 12.000 ₺ esprit alpine Metalik Renk 13.000 ₺ esprit alpine Yedek Lastik 12.000 ₺

R5 E-TECH ELEKTRİKLİ NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Techno EV40 120hp 1.886.000 ₺ - Techno EV52 150hp 1.938.000 ₺ 2.101.000 ₺

R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları

Donanım Opsiyon Fiyat Techno Çift Renk Tavan 13.000 ₺ Techno Harman Kardon Ses Sistemi 39.000 ₺ Techno Chrono Jant Tasarımı 12.000 ₺ Techno Özel Renk 39.000 ₺ Techno Kırmızı Tavan Çizgisi 8.000 ₺ Techno Altın Tavan Çizgisi 8.000 ₺ Techno Metalik Renk 19.000 ₺ Techno Gelişmiş Sürüş Paketi 27.000 ₺

