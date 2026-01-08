Renault Ocak 2026 Binek Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı (Tüm Modellerde Geçerli)

Renault, 2026 yılının ilk ayında araç sahibi olmak isteyenler için tüm binek modelleri kapsayan yeni bir finansman kampanyası duyurdu. Ocak ayına özel olarak açıklanan bu kampanya, düşük faizli kredi avantajıyla dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında bireysel müşteriler, 150.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile Renault binek araç modellerine daha kolay ulaşabiliyor.

RENAULT OCAK 2026 FİNANSMAN KAMPANYASI DETAYLARI

Renault Finans tarafından sunulan bu kampanya, tüm Renault binek araç modellerinin perakende satın alımında bireysel müşteriler için geçerlidir.

Kredi ve Ödeme Koşulları

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Taksit 150.000 TL 6 Ay %0,99 29.623 TL

Belirtilen kredi koşullarında, araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılmaktadır. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Finansman kampanyası, bireysel müşteriler (tüketiciler) için geçerlidir. Kampanyalı faiz oranı, +1 yıl Maxxi Warranty ürünü ile birlikte sunulmaktadır.

Maxxi Warranty ürününün tercih edilmemesi durumunda, Renault Finans’ın standart faiz oranları uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez.

MAXXİ WARRANTY NEDİR?

Maxxi Warranty, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. tarafından sunulan bir Uzatılmış Garanti sigortasıdır. Bu ürün, aracın üretici garantisi sona erdikten sonra devreye girer.

Aşınma ve yıpranma dışındaki ani ve beklenmedik mekanik ve elektronik arızaların onarımlarını kapsar.

RENAULT BİNEK MODELLERİNİN TÜKETİM VE EMİSYON BİLGİLERİ

Kampanya kapsamındaki bazı Renault binek modellerine ait resmi tüketim ve emisyon değerleri aşağıdaki gibidir:

Model Karma CO₂ Salımı Yakıt / Tüketim Değeri Clio 107 – 143 g/km 5,4 – 7,2 lt / 100 km Megane Sedan 121 – 136 g/km 4,6 – 6,0 lt / 100 km Yeni Duster 141 – 148 g/km 6,3 – 8,1 lt / 100 km Captur 135 – 136 g/km 6,0 – 6,1 lt / 100 km

Belirtilen veriler WLTP ölçümlerine dayanmaktadır. Gerçek kullanımda sürüş tarzı ve yol koşullarına göre farklılık gösterebilir.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault Ocak 2026 binek araç kampanyası, stoklarla sınırlı olup 31.01.2026 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

MAİS, kampanya kapsamını, faiz oranlarını ve bitiş tarihini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

RENAULT BİNEK ARAÇLAR GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Renault binek araçlar için güncel fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.birgun.net/haber/renault-sifir-binek-arac-fiyat-listesi-2026-guncel-682621

Renault Ocak 2026 kampanyasında kredi tutarı ne kadar?

Kampanya kapsamında 150.000 TL kredi kullanılabilmektedir.

Kredi vadesi ve faiz oranı nedir?

Kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Kampanya tüm Renault modelleri için geçerli mi?

Evet, kampanya tüm Renault binek araç modelleri için geçerlidir.

Renault Ocak 2026 binek sıfır araç kampanyası, düşük faizli kredi avantajıyla araç sahibi olmayı planlayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

150.000 TL kredi ve %0,99 faiz oranı, özellikle kısa vadede bütçesini zorlamadan Renault binek araç sahibi olmak isteyenler için 2026’nın en dikkat çeken kampanyalarından biri olarak öne çıkıyor.