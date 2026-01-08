Giriş / Abone Ol
Renault Sıfır Binek Araç Fiyat Listesi (2026 Güncel)

BirBilgi
  • 08.01.2026 15:37
  • Giriş: 08.01.2026 15:37
  • Güncelleme: 08.01.2026 15:37
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Renault, 8 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan sıfır binek araç fiyat listesini duyurdu. Elektrikli, hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle geniş bir ürün gamına sahip olan marka, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap eden modelleriyle dikkat çekiyor.

Renault R5 E-Tech Elektrikli, Clio, Captur, Yeni Duster, Megane E-Tech Elektrikli, Megane Sedan, Yeni Austral ve Rafale modellerine ait tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları ve opsiyon bilgileri şöyle:

RENAULT R5 E-TECH ELEKTRİKLİ 2025 FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat (₺)
Techno EV40120 hp1.888.000
Techno EV52150 hp1.940.000

R5 E-Tech Opsiyonları

  • Çift Renk Tavan: 13.000 ₺
  • Harman Kardon Ses Sistemi: 39.000 ₺
  • Chrono Jant Tasarımı: 12.000 ₺
  • Özel Renk: 39.000 ₺
  • Metalik Renk: 19.000 ₺
  • Gelişmiş Sürüş Paketi: 27.000 ₺

RENAULT CLİO 2025–2026 FİYAT LİSTESİ

VersiyonModel YılıFiyat (₺)
Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp20251.580.000
Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp20261.625.000
Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 hp20251.728.000

RENAULT CAPTUR 2025 FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat (₺)
Techno Mild Hybrid EDC140 hp2.065.000

YENİ RENAULT DUSTER 2026 FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat (₺)
Evolution Turbo TCe EDC145 hp1.860.000
Techno Turbo TCe EDC145 hp1.905.000

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ 2025 FİYATLARI

VersiyonMotorFiyat (₺)
Techno EV60220 hp2.275.000
Esprit Alpine EV60220 hp2.375.000

RENAULT MEGANE SEDAN 2026 FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat (₺)
Touch 1.3 TCe EDC140 bg2.050.000
Icon 1.3 TCe EDC140 bg2.205.000

YENİ RENAULT AUSTRAL 2025 FİYATLARI

VersiyonMotorFiyat (₺)
Techno Mild Hybrid Auto150 hp2.365.000
Esprit Alpine Mild Hybrid Auto150 hp2.928.000
Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech200 hp3.360.000

RENAULT RAFALE 2025 FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat (₺)
Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech200 hp3.750.000

Renault sıfır araç fiyatları hangi tarihte güncel?

Bu fiyat listesi 8 Ocak 2026 tarihinde geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını kapsamaktadır.

Elektrikli Renault modelleri hangileri?

Renault R5 E-Tech Elektrikli ve Megane E-Tech Elektrikli, markanın güncel elektrikli binek modelleridir.

Fiyatlara ÖTV ve MTV dahil mi?

Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim bedellerdir. Opsiyon ve renk seçimine göre ÖTV ve MTV tutarları değişiklik gösterebilir.

Renault sıfır binek araç fiyat listesi, elektrikli ve hibrit modellerin artan payıyla 2026 yılına geniş bir ürün yelpazesiyle giriyor. Clio’dan Rafale’ye uzanan bu liste, farklı segmentlerde araç arayanlar için güncel ve kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Detaylı ve bağlayıcı bilgi için Renault yetkili satıcılarıyla iletişime geçilmesi önerilmektedir.

