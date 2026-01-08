Renault Sıfır Binek Araç Fiyat Listesi (2026 Güncel)

Renault, 8 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan sıfır binek araç fiyat listesini duyurdu. Elektrikli, hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle geniş bir ürün gamına sahip olan marka, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap eden modelleriyle dikkat çekiyor.

Renault R5 E-Tech Elektrikli, Clio, Captur, Yeni Duster, Megane E-Tech Elektrikli, Megane Sedan, Yeni Austral ve Rafale modellerine ait tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları ve opsiyon bilgileri şöyle:

RENAULT R5 E-TECH ELEKTRİKLİ 2025 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Motor Fiyat (₺) Techno EV40 120 hp 1.888.000 Techno EV52 150 hp 1.940.000

R5 E-Tech Opsiyonları

Çift Renk Tavan: 13.000 ₺

Harman Kardon Ses Sistemi: 39.000 ₺

Chrono Jant Tasarımı: 12.000 ₺

Özel Renk: 39.000 ₺

Metalik Renk: 19.000 ₺

Gelişmiş Sürüş Paketi: 27.000 ₺

RENAULT CLİO 2025–2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Model Yılı Fiyat (₺) Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 2025 1.580.000 Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 2026 1.625.000 Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 2025 1.728.000

RENAULT CAPTUR 2025 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Motor Fiyat (₺) Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.065.000

YENİ RENAULT DUSTER 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Motor Fiyat (₺) Evolution Turbo TCe EDC 145 hp 1.860.000 Techno Turbo TCe EDC 145 hp 1.905.000

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ 2025 FİYATLARI

Versiyon Motor Fiyat (₺) Techno EV60 220 hp 2.275.000 Esprit Alpine EV60 220 hp 2.375.000

RENAULT MEGANE SEDAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Motor Fiyat (₺) Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.050.000 Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.205.000

YENİ RENAULT AUSTRAL 2025 FİYATLARI

Versiyon Motor Fiyat (₺) Techno Mild Hybrid Auto 150 hp 2.365.000 Esprit Alpine Mild Hybrid Auto 150 hp 2.928.000 Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 hp 3.360.000

RENAULT RAFALE 2025 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Motor Fiyat (₺) Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 hp 3.750.000

Renault sıfır araç fiyatları hangi tarihte güncel?

Bu fiyat listesi 8 Ocak 2026 tarihinde geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını kapsamaktadır.

Elektrikli Renault modelleri hangileri?

Renault R5 E-Tech Elektrikli ve Megane E-Tech Elektrikli, markanın güncel elektrikli binek modelleridir.

Fiyatlara ÖTV ve MTV dahil mi?

Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim bedellerdir. Opsiyon ve renk seçimine göre ÖTV ve MTV tutarları değişiklik gösterebilir.

Renault sıfır binek araç fiyat listesi, elektrikli ve hibrit modellerin artan payıyla 2026 yılına geniş bir ürün yelpazesiyle giriyor. Clio’dan Rafale’ye uzanan bu liste, farklı segmentlerde araç arayanlar için güncel ve kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Detaylı ve bağlayıcı bilgi için Renault yetkili satıcılarıyla iletişime geçilmesi önerilmektedir.