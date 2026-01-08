Renault Sıfır Binek Araç Fiyat Listesi (2026 Güncel)

Renault’un 2026 itibarıyla geçerli sıfır binek araç fiyatları ne kadar oldu? R5 E-Tech ve Megane E-Tech elektrikli modellerin güncel liste fiyatları kaç TL? Clio, Captur, Yeni Duster ve Austral modelleri arasında fiyat farkları nasıl şekilleniyor? Renault güncel fiyat listesi haberimizde.
Renault, 8 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan sıfır binek araç fiyat listesini duyurdu. Elektrikli, hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle geniş bir ürün gamına sahip olan marka, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap eden modelleriyle dikkat çekiyor.
Renault R5 E-Tech Elektrikli, Clio, Captur, Yeni Duster, Megane E-Tech Elektrikli, Megane Sedan, Yeni Austral ve Rafale modellerine ait tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları ve opsiyon bilgileri şöyle:
RENAULT R5 E-TECH ELEKTRİKLİ 2025 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat (₺)
|Techno EV40
|120 hp
|1.888.000
|Techno EV52
|150 hp
|1.940.000
R5 E-Tech Opsiyonları
- Çift Renk Tavan: 13.000 ₺
- Harman Kardon Ses Sistemi: 39.000 ₺
- Chrono Jant Tasarımı: 12.000 ₺
- Özel Renk: 39.000 ₺
- Metalik Renk: 19.000 ₺
- Gelişmiş Sürüş Paketi: 27.000 ₺
RENAULT CLİO 2025–2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Model Yılı
|Fiyat (₺)
|Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|2025
|1.580.000
|Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|2026
|1.625.000
|Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|2025
|1.728.000
RENAULT CAPTUR 2025 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat (₺)
|Techno Mild Hybrid EDC
|140 hp
|2.065.000
YENİ RENAULT DUSTER 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat (₺)
|Evolution Turbo TCe EDC
|145 hp
|1.860.000
|Techno Turbo TCe EDC
|145 hp
|1.905.000
RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ 2025 FİYATLARI
|Versiyon
|Motor
|Fiyat (₺)
|Techno EV60
|220 hp
|2.275.000
|Esprit Alpine EV60
|220 hp
|2.375.000
RENAULT MEGANE SEDAN 2026 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat (₺)
|Touch 1.3 TCe EDC
|140 bg
|2.050.000
|Icon 1.3 TCe EDC
|140 bg
|2.205.000
YENİ RENAULT AUSTRAL 2025 FİYATLARI
|Versiyon
|Motor
|Fiyat (₺)
|Techno Mild Hybrid Auto
|150 hp
|2.365.000
|Esprit Alpine Mild Hybrid Auto
|150 hp
|2.928.000
|Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech
|200 hp
|3.360.000
RENAULT RAFALE 2025 FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat (₺)
|Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech
|200 hp
|3.750.000
Renault sıfır araç fiyatları hangi tarihte güncel?
Bu fiyat listesi 8 Ocak 2026 tarihinde geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını kapsamaktadır.
Elektrikli Renault modelleri hangileri?
Renault R5 E-Tech Elektrikli ve Megane E-Tech Elektrikli, markanın güncel elektrikli binek modelleridir.
Fiyatlara ÖTV ve MTV dahil mi?
Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim bedellerdir. Opsiyon ve renk seçimine göre ÖTV ve MTV tutarları değişiklik gösterebilir.
Renault sıfır binek araç fiyat listesi, elektrikli ve hibrit modellerin artan payıyla 2026 yılına geniş bir ürün yelpazesiyle giriyor. Clio’dan Rafale’ye uzanan bu liste, farklı segmentlerde araç arayanlar için güncel ve kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.
Detaylı ve bağlayıcı bilgi için Renault yetkili satıcılarıyla iletişime geçilmesi önerilmektedir.