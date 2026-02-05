Renault Sıfır Binek Araç Fiyat Listesi (2026 Şubat Güncel)

Renault’un 2026 itibarıyla geçerli sıfır binek araç fiyatları ne kadar oldu? R5 E-Tech ve Megane E-Tech elektrikli modellerin güncel liste fiyatları kaç TL? Clio, Captur, Yeni Duster ve Austral modelleri arasında fiyat farkları nasıl şekilleniyor? Renault güncel fiyat listesi Şubat 2026 haberimizde.
Renault, Şubat 2026 itibarıyla binek otomobil fiyat listesini güncelledi. Elektrikli modellerden SUV segmentine, sedan ve hatchback seçeneklerinden hibrit motorlara kadar geniş ürün gamına sahip Renault modellerinin yeni fiyatları belli oldu. İşte Renault Şubat 2026 binek sıfır araç fiyat listesi ve tüm modellerin güncel satış fiyatları.
RENAULT RAFALE FİYAT LİSTESİ (ŞUBAT 2026)
|Model
|Motor
|Fiyat
|Rafale Esprit Alpine
|Full Hybrid E-Tech 200 hp
|3.762.000 TL
MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Techno Evo60
|220 hp
|2.277.000 TL
|Esprit Alpine Evo60
|220 hp
|2.377.000 TL
MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|Benzin
|2.172.000 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|Benzin
|2.392.000 TL
YENİ AUSTRAL FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Techno Mild Hybrid
|150 hp
|2.303.000 TL
|Esprit Alpine Mild Hybrid
|150 hp
|2.983.000 TL
|Esprit Alpine Full Hybrid
|E-Tech 200 hp
|3.362.000 TL
RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Techno EV40
|120 hp
|1.890.000 TL
|Techno EV60
|Elektrikli
|1.942.000 TL
RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Evolution 1.0 TCe X-Tronic
|90 hp
|1.582.000 TL
|Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic
|90 hp
|1.730.000 TL
RENAULT CAPTUR FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Techno Mild Hybrid EDC
|140 hp
|2.067.000 TL
YENİ RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Evolution Eco-G
|120 hp
|1.780.000 TL
|Techno Turbo TCe EDC
|145 hp
|1.970.000 TL
|Techno Full Hybrid E-Tech
|160 hp
|2.495.000 TL
|Techno Hybrid 4x4
|LPG 150 hp
|2.567.000 TL
|Evolution Hybrid 4x4
|LPG
|2.537.000 TL
ŞUBAT 2026 RENAULT FİYAT LİSTESİ DEĞERLENDİRMESİ
Şubat 2026 Renault fiyat listesinde elektrikli ve hibrit modellerin ağırlığı dikkat çekiyor. Özellikle Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Megane E-Tech Elektrikli modelleri, markanın elektrikli dönüşüm stratejisinin merkezinde yer alıyor.
SUV segmentinde Austral, Captur ve Yeni Duster modelleri farklı motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.
Renault Şubat 2026 binek otomobil fiyat listesi, markanın elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçeneklerini bir arada sunduğunu gösteriyor. Fiyatlar model, motor ve donanım seviyesine göre değişirken, Renault’nun özellikle elektrikli araç segmentinde güçlü bir rekabet oluşturduğu görülüyor.