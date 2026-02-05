Giriş / Abone Ol
Renault Sıfır Binek Araç Fiyat Listesi (2026 Şubat Güncel)

Renault’un 2026 itibarıyla geçerli sıfır binek araç fiyatları ne kadar oldu? R5 E-Tech ve Megane E-Tech elektrikli modellerin güncel liste fiyatları kaç TL? Clio, Captur, Yeni Duster ve Austral modelleri arasında fiyat farkları nasıl şekilleniyor? Renault güncel fiyat listesi Şubat 2026 haberimizde.

BirBilgi
  05.02.2026 14:52
  • Giriş: 05.02.2026 14:52
  • Güncelleme: 05.02.2026 14:52
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Renault, Şubat 2026 itibarıyla binek otomobil fiyat listesini güncelledi. Elektrikli modellerden SUV segmentine, sedan ve hatchback seçeneklerinden hibrit motorlara kadar geniş ürün gamına sahip Renault modellerinin yeni fiyatları belli oldu. İşte Renault Şubat 2026 binek sıfır araç fiyat listesi ve tüm modellerin güncel satış fiyatları.

RENAULT RAFALE FİYAT LİSTESİ (ŞUBAT 2026)

ModelMotorFiyat
Rafale Esprit AlpineFull Hybrid E-Tech 200 hp3.762.000 TL

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat
Techno Evo60220 hp2.277.000 TL
Esprit Alpine Evo60220 hp2.377.000 TL

MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat
Touch 1.3 TCe EDC 140 bgBenzin2.172.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bgBenzin2.392.000 TL

YENİ AUSTRAL FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat
Techno Mild Hybrid150 hp2.303.000 TL
Esprit Alpine Mild Hybrid150 hp2.983.000 TL
Esprit Alpine Full HybridE-Tech 200 hp3.362.000 TL

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat
Techno EV40120 hp1.890.000 TL
Techno EV60Elektrikli1.942.000 TL

RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat
Evolution 1.0 TCe X-Tronic90 hp1.582.000 TL
Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic90 hp1.730.000 TL

RENAULT CAPTUR FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat
Techno Mild Hybrid EDC140 hp2.067.000 TL

YENİ RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

VersiyonMotorFiyat
Evolution Eco-G120 hp1.780.000 TL
Techno Turbo TCe EDC145 hp1.970.000 TL
Techno Full Hybrid E-Tech160 hp2.495.000 TL
Techno Hybrid 4x4LPG 150 hp2.567.000 TL
Evolution Hybrid 4x4LPG2.537.000 TL

ŞUBAT 2026 RENAULT FİYAT LİSTESİ DEĞERLENDİRMESİ

Şubat 2026 Renault fiyat listesinde elektrikli ve hibrit modellerin ağırlığı dikkat çekiyor. Özellikle Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Megane E-Tech Elektrikli modelleri, markanın elektrikli dönüşüm stratejisinin merkezinde yer alıyor.

SUV segmentinde Austral, Captur ve Yeni Duster modelleri farklı motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Renault Şubat 2026 binek otomobil fiyat listesi, markanın elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçeneklerini bir arada sunduğunu gösteriyor. Fiyatlar model, motor ve donanım seviyesine göre değişirken, Renault’nun özellikle elektrikli araç segmentinde güçlü bir rekabet oluşturduğu görülüyor.

