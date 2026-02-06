Renault Şubat 2026 Sıfır Araç kampanyası: Clio, Megane ve Duster modellerinde fırsat (Güncel)

Otomobil sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken bir finansman kampanyası duyuruldu. Renault Şubat 2026 sıfır araç kampanyası kapsamında Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinde düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor. Özellikle kısa vadeli finansman arayan bireysel müşteriler için hazırlanan kampanya, sınırlı süreyle yetkili satıcılarda geçerli olacak.

RENAULT SATIŞ KAMPANYASI DETAYLARI

Renault Finans tarafından sunulan kampanya kapsamında, 150.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı uygulanıyor. Bu finansman seçeneğinde aylık ödeme 29.623 TL olarak hesaplanıyor. Araç için gerekli peşinat ödemesi ayrıca yapılmaktadır.

Finansman kampanyası yalnızca Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinin perakende satın alımında bireysel müşteriler için geçerlidir.

Kredi Kampanyası Özet Tablosu

Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme 150.000 TL 6 Ay %0,99 29.623 TL

Kampanyada belirtilen faiz oranı, +1 yıl Maxxi Warranty ürünü ile birlikte geçerlidir. Maxxi Warranty satın alınmadığında Renault Finans’ın baz faiz oranı uygulanır.

Finansman kampanyaları birleştirilemez ve kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları kullanılan kredi tutarı ve vadeye göre değişebilir.

RENAULT TÜM ARAÇLAR FİYAT LİSTESİ 2026 ŞUBAT GÜNCEL

ARAÇ MODELLERİ VE YAKIT TÜKETİMİ BİLGİLERİ

Model CO₂ Salımı (g/km) Yakıt Tüketimi (lt/100km) Renault Clio 107 – 143 5,4 – 7,2 Megane Sedan 121 – 136 4,6 – 6,0 Yeni Duster 141 – 148 6,3 – 8,1

Temsili modeller üzerinde gösterilen aksesuarların farklılık gösterebileceği belirtilirken, kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ve 28 Şubat 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu ifade ediliyor. MAİS, kampanya kapsamı ve bitiş tarihini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MAXXİ WARRANTY NEDİR?

Maxxi Warranty, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. tarafından sunulan uzatılmış garanti sigortasıdır. Bu ürün, aracın üretici garantisi sona erdikten sonra devreye girer.

Garanti kapsamında, aşınma ve yıpranma dışındaki ani mekanik ve elektronik arızaların onarımları karşılanmaktadır.

MALİYET ORANLARI

Kampanyaya ilişkin finansman verilerine göre:

Aylık Bireysel Maliyet Oranı: %1,60

Yıllık Bireysel Maliyet Oranı: %20,93

Renault kredi kampanyası hangi modellerde geçerli?

Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinde geçerlidir.

Renault kampanyasında faiz oranı ne kadar?

150.000 TL kredi için 6 ay vadede faiz oranı %0,99’dur.

Aylık ödeme ne kadar?

Aylık ödeme 29.623 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kampanya ne zamana kadar geçerli?

28 Şubat 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.

Maxxi Warranty nedir?

Maxxi Warranty, üretici garantisi sonrası devreye giren uzatılmış garanti sigortasıdır.

Renault’un Şubat 2026 kampanyası, kısa vadeli finansman arayan bireysel müşteriler için dikkat çekici bir seçenek sunuyor. Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinde geçerli olan düşük faizli kredi fırsatı, sınırlı süreli olması nedeniyle otomobil almayı planlayanlar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Detaylı bilgiye Renault yetkili satıcılarından ulaşılabiliyor.