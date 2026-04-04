Renault'tan avukatlara özel Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası açıklandı

Renault, belirli meslek gruplarına yönelik dikkat çeken yeni kampanyasını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre baroya bağlı avukatlar, hakimler, savcılar ve Adalet Bakanlığına bağlı çalışanlar için dosya masrafsız kredi ve 20.000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Özellikle Renault avukat kampanyası, Renault meslek indirimi ve Nisan 2026 sıfır araç kampanyası aramaları yapanlar için kampanyanın kapsamı netleşmiş oldu.

Fırsat, Renault Finans’tan kullanılan kredilerde ve yeni satın alınacak tüm binek araç modellerinde geçerli. Kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti, yani dosya masrafı alınmıyor ve araç fiyatına ayrıca 20.000 TL indirim uygulanıyor.

RENAULT AVUKATLARA ÖZEL KAMPANYADA NELER VAR?

Renault Nisan 2026 kampanyası kapsamında açıklanan avantaj iki temel başlıkta toplanıyor. İlk olarak, Renault Finans üzerinden kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti alınmıyor. İkinci olarak ise kampanya kapsamındaki araç fiyatına 20.000 TL indirim uygulanıyor.

Kampanya Detayı Bilgi Hedef Kitle Baroya bağlı avukatlar, hakimler, savcılar ve Adalet Bakanlığına bağlı çalışanlar İndirim Tutarı 20.000 TL Kredi Avantajı Dosya masrafsız kredi Geçerli Araçlar Yeni satın alınacak tüm binek araç modelleri Finansman Kuruluşu Renault Finans Geçerlilik Tarihi 30.04.2026 tarihine kadar Durum Stoklarla sınırlı

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Kampanyadan yalnızca baroya bağlı avukatlar, hakimler, savcılar ve Adalet Bakanlığına bağlı çalışanlar yararlanabiliyor. Kampanya metninde ruhsat sahibinin, ilgili mesleği icra eden kişinin bizzat kendisi olması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

Ayrıca bu hakkın, aynı soyadına sahip olunsa bile başka bir kişiye devredilemeyeceği de açık şekilde belirtiliyor. Bu nedenle kampanya kişiye özel bir avantaj niteliği taşıyor.

FİNANSMAN KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER?

Renault tarafından paylaşılan bilgiye göre finansman kampanyaları Renault Finans’ın şartlarına bağlı olarak uygulanıyor. Kampanyalı faiz oranlarının ise yalnızca Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerli olduğu ifade ediliyor.

Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumlarda Renault Finans’ın baz faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca finansman kampanyalarının birleştirilemeyeceği bilgisi de kampanya şartları arasında yer alıyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault avukatlara özel kampanya, stoklarla sınırlı olarak ve 30.04.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, süre ve stok durumu nedeniyle yetkili satıcılarla hızlı şekilde iletişime geçmesi önem taşıyor.

Renault avukatlara özel kampanyada indirim ne kadar?

Kampanya kapsamında araç fiyatına 20.000 TL indirim uygulanıyor.

Kampanyada dosya masrafı var mı?

Hayır. Açıklanan bilgiye göre kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti yani dosya masrafı alınmıyor.

Kimler bu kampanyadan yararlanabiliyor?

Kampanyadan baroya bağlı avukatlar, hakimler, savcılar ve Adalet Bakanlığına bağlı çalışanlar yararlanabiliyor.

Kampanya hangi araçlarda geçerli?

Bu fırsat, yeni satın alınacak tüm binek araç modellerinde geçerli.

Ruhsat sahibi kim olmalı?

Ruhsat sahibi, ilgili mesleği icra eden kişinin bizzat kendisi olmalı.

Bu hak aileden başka birine devredilebilir mi?

Hayır. Açıklamaya göre ilgili hak, aynı soyadına sahip olunsa dahi bir başkasına devredilemez.

Kampanyalı faiz oranı hangi şartla geçerli?

Kampanyalı faiz oranları, Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerli.

Kampanya ne zamana kadar geçerli?

Kampanya, 30.04.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli.