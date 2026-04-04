Renault'tan veteriner hekimlere özel Nisan 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı

Renault, veteriner hekimlere özel yeni satış kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanya kapsamında dosya masrafsız kredi ve 20.000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Özellikle Renault veteriner hekim kampanyası, Renault meslek indirimi ve Nisan 2026 sıfır araç kampanyası aramaları yapanlar için dikkat çeken ayrıntılar netleşti.

Kampanya, Renault Finans’tan kullanılan kredilerde ve yeni satın alınacak tüm binek araç modellerinde geçerli. Bu kapsamda kredi tahsis ücreti, yani dosya masrafı alınmıyor ve araç fiyatına ayrıca 20.000 TL indirim uygulanıyor.

RENAULT VETERİNER HEKİM KAMPANYASINDA NELER VAR?

Kampanyanın en dikkat çekici iki avantajı bulunuyor. İlk olarak kredi tahsis ücreti alınmıyor. İkinci olarak ise kampanya kapsamındaki araç fiyatına 20.000 TL indirim uygulanıyor. Böylece yeni bir Renault binek araç satın almak isteyen veteriner hekimlere özel ek bir avantaj sunulmuş oluyor.

Kampanya Detayı Bilgi Hedef Kitle Yasal belge ibraz edebilen veteriner hekimler İndirim Tutarı 20.000 TL Kredi Avantajı Dosya masrafsız kredi Geçerli Araçlar Yeni satın alınacak tüm binek araç modelleri Finansman Kuruluşu Renault Finans Geçerlilik Tarihi 30.04.2026 tarihine kadar Durum Stoklarla sınırlı

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Kampanyadan yalnızca mesleğini gösteren yasal belgeyi ibraz edebilen veteriner hekimler yararlanabiliyor. Kampanya metninde ruhsat sahibinin, ilgili mesleği icra eden kişinin bizzat kendisi olması gerektiği özellikle belirtiliyor. Ayrıca bu hakkın, aynı soyadına sahip olunsa bile başka bir kişiye devredilemeyeceği ifade ediliyor.

FİNANSMAN ŞARTLARI NELER?

Paylaşılan bilgiye göre finansman kampanyaları Renault Finans’ın şartlarına bağlı olarak uygulanıyor. Kampanyalı faiz oranları ise yalnızca Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerli oluyor. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda Renault Finans’ın baz faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca finansman kampanyalarının birleştirilemeyeceği de vurgulanıyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault veteriner hekim kampanyası, stoklarla sınırlı olarak ve 30.04.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, süre ve stok durumu nedeniyle yetkili satıcılarla iletişime geçmesi önem taşıyor.

