Renault'un yeni modeli Türkiye pazarına girdi

Renault'un üst düzey SUV coupe segmentindeki yeni modeli Renault Rafale, İzmir Selçuk'tan başlayarak Muğla Bodrum'a uzanan bir rotada gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle Türkiye pazarına girdi.

Yeni Rafale, Renault'un yeni tasarım dili olan biçimli çizgilere sahip.

Yeni renkler "Saten Sedef Beyaz" ve "Alpine Mavi"nin yanı sıra "Alev Kırmızı", "Yıldız Siyah" ve "Mineral" Gri de diğer renk seçeneklerini oluşturuyor.

FİYATI NE KADAR?

Yeni Renault Rafale, lansmana özel 2 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.