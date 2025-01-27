Renault’ta işçi tepkisi sonuç verdi
Emek Servisi
EMEP Milletvekili İskender Bayhan, yayımladığı videoyla Oyak-Renault işçilerinin taleplerine dikkat çekerek birlik ve mücadele çağrısında bulundu.
Bayhan, Bursa’daki Renault fabrikasında işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı ses çıkarmasıyla yönetimin geri adım atmak zorunda kaldığını belirtti.
İşçilere seslenen Bayhan, yaklaşan toplu sözleşme sürecinde de güçlerini birleştirmeleri gerektiğini vurguladı. Bayhan, fabrikada ağırlaşan çalışma koşullarını Meclis gündemine taşımıştı.