Renee Good’u öldüren ICE polisi Jonathan Ross kimdir?

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 37 yaşındaki üç çocuk annesi ve şair Renee Good’u vurarak öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polisi Jonathan Ross’a dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Jonathan Ross; ABD’nin Irak işgalinin ardından 2004-2005 yıllarında Irak’ta görev yaptı.

Jonathan Ross’un babası, Ed Ross, 2017 yılında sosyal medyada oğlunun Irak’ta asker üniformasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Kayıtlara göre ayrıca 2015 yılında Minneapolis bölgesinde Gaziler İşleri Bakanlığı kredisiyle bir ev satın aldığı da kayıtlara yansıdı.

Ross 2017'den beri Minnesota'da ICE ile çalışıyor.

Daily Mail gazetesinin haberine göre komşuları, Jonathan Ross’un güçlü bir Trump destekçisi olduğunu, evinde Trump çıkartmaları ve genellikle devlet müdahalesine karşı duruşu simgeleyen “Don’t Tread On Me” bayrağı gördüklerini aktardı.

6 AY ÖNCE ARABA TARAFINDAN SÜRÜKLENDİ

Ross, 17 Haziran 2025’te Minesota’da yaşanan bir olayla da gündeme geldi.

BBC’nin mahkeme kayıtlarından derlediğine göre Ross, Guatemalalı Roberto Carlos Muñoz'u yakalamaya çalıştığı sırada kolu arabanın camına sıkıştı ve araçla birlikte sürüklendi.

Olayın ardından Jonathan Ross’a 33 dikiş atıldı.

8 Ocak Perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde, Başkan Yardımcısı JD Vance de Ross’un yaşadığı olaya dikkat çekerek “Altı ay önce bir araba tarafından sürüklendiğinde neredeyse hayatı sona erecekti" ifadesini kullanmıştı.

“HİÇBİR SUÇLAMA YÖNELTİLMEYECEK, BUNDAN EMİNİM”

Ed Ross, oğlunun eylemlerini savunarak herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmayacağını savundu.

80 yaşındaki Ed Ross, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Hiçbir suçlama yöneltilmeyecek. Bundan eminim” ifadelerini kullandı.

Ross, “Onunla son derece gurur duyuyorum” dedi.

Ed Ross ayrıca oğlunu “nazik, dindar ve ailesine bağlı” biri olarak tanımlayarak, “Daha iyi bir insan bulamazsınız. İnancına bağlı, mükemmel bir baba ve eş” diye konuştu.

Ed Ross ayrıca oğlunun eşinin Filipinler doğumlu bir göçmen olduğunu ve ABD vatandaşı statüsünün bulunduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti" ifadesini kullanmıştı.

Fotoğraf: AA

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.