Rengarenk ölüm

Haber Merkezi

Yılbaşı gecesine sayılı günler kala dünyada her yıl olduğu gibi havai fişek kullanımı yeniden tartışma konusu oldu. Yaşam savunucuları düzenlenen gösterilerin kuşlar başta olmak üzere çok sayıda canlının yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekerek, havai fişekli kutlamaların artık yasaklanmasını istiyor.

Önceki yıllarda İstanbul Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda, havai fişek gösterilerinin neden yapılmaması gerektiği özetle şöyle anlatıldı: “Havai fişekler, evlerde yaşayan evcil hayvanlar, sokakta yaşayan kedi ve köpekler, kuşlar ile çiftlik ve hayvanat bahçesi gibi alanlarda kapalı tutulan hayvanlar için korku, stres, travma, organ kaybı ve ölüm demektir. Havai fişek patlaması sırasında yakın çevrede bulunan hayvanların gözlerinde yanıklar oluşuyor, işitme duyuları zarar görüyor. Kuşlar, yaşadıkları panik sonucu binalara çarparak ölebiliyor, denize doğru kontrolsüz pik yapabiliyor.”

Raporda havai fişeğin yalnızca hayvanlara zarar vermediği de belirtilerek, “Havai fişeğin içerdiği kimyasallar hayvanlara olduğu kadar astım, KOAH ve benzeri rahatsızlıkları olan insanlara da zarar veriyor” dendi.

Simurg Kuş Yuvası Derneği’nin, ilkel ve ölümcül olarak nitelendirdiği havai fişek kullanımının yasaklanması için yaklaşık 3 yıl önce başlattığı kampanyaya 50 bine yakın kişi imza vererek destek çıktı. Yılbaşı ve özellikle kırsalda neredeyse her düğün veya nişanda kullanılan havai fişeklerin binlerce kuş ölümünün yanı sıra, hava kirliliğine bağlı halk sağlığını tehdit ettiği, fiziksel yaralanmalara yol açtığı, duyma ve görme rahatsızlıkları yarattığının belgelendiğine dikkat çekildi.

İstanbul Valiliği, orman yangınları nedeniyle 29 Temmuz’da kent genelinde havai fişek, işaret fişeği ile meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ile kullanımının 28 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirmişti. Ancak yasağın devamı gelmedi.

ALMANYA’DA ÇAĞRI

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki havai fişek kullanımı çok üst düzeyde. Sadece belediyeler, mekanlar değil, yurttaşlar da havai fişeklerle yılbaşını kutluyor. Yılbaşı gecesine sayılı günler kala Almanya'da havai fişek kullanımı yeniden tartışma konusu oldu. Bireysel havai fişek kullanımının yasaklanmasını talep eden bir dilekçe şimdiden yüz binlerce imzaya ulaştı. Alman çevre derneği Umwelthilfe'ye göre, havai fişeklerin yasaklanmasını talep eden çağrıya şu ana kadar 700 binden fazla kişi imza attı. Örgüt bir açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'i ülke genelinde böyle bir yasağı hayata geçirmeye çağırdı.

Umwelthilfe'nin yanı sıra Alman polis sendikası, tabipler birliği ve hayvan hakları örgütleri de bireysel havai fişek kullanılmasının yasaklanmasını talep ediyor. Almanya'da geçen yılbaşı gecesi havai fişek patlamaları sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti. Havai fişekleri tehlikeli şekilde kullandıkları gerekçesiyle 300'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.