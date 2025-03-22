Rengarenk Papagenolar çocuklarla buluşacak

Kültür Sanat Servisi

Klasik müziğin dâhilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın ölümsüz eseri Sihirli Flüt’ten ilhamla sahneye taşınan Papagenolar Çocuk Operası, çocukları müziğin, doğanın ve insan sevgisinin atmosferinde bir yolculuğa çıkaracak.

Eserde Ramis Sulu müzik direktörlüğünü üstlenirken, reji koltuğunda Caner Akın yer alıyor. Çocuk operasına, İstanbul Gençlik Orkestrası ve Papagenolar Çocuk Korosu da eşlik edecek. Papagenolar’ın sunduğu interaktif ve neşeli atmosfer, çocukların Mozart’ın müziğiyle eğlenerek öğrenmesini ve opera sanatına olan ilgilerini erken yaşta keşfetmelerine fırsat sunuyor.

Papagenolar, Mozart’ın Sihirli Flüt Operası’nın en renkli karakterlerinden biri olan Papageno etrafında şekilleniyor. Papageno’nun ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam gibi büyülü karakterlerle zenginleşen hikâye; Sihirli Orman’da doğa ve insan sevgisinin birlikte nasıl güzellikler yaratabileceğini, olumsuz görünen kişilerin bile içinde bir iyilik kırıntısı taşıdığını ve bunun sevgiyle açığa çıkarılabileceğini anlatıyor. Papagenolar Çocuk Operası, 23 Mart ve 23 Nisan tarihlerinde saat 12.00’de, Zorlu PSM’de 3 yaş ve üzeri minik sanatseverlerle buluşacak.