Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik yaşamını yitirdi

Türkiye'nin önde gelen alternatif rock ve deneysel müzik gruplarından biri olan Replikas’ın kuruculardan ve solisti Gökçe Akçelik (47), bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle bugün hayatını kaybetti.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gökçe'mizi yarın (12.08.2024) öğle namazını müteakip Karacaahmet Şehitlik Camii'nden uğurluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Replikas, 1993 yılında İstanbul’da Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kuruldu. Grup, ’Köledoyuran’, ’Dadaruhi’, ‘Avaz’, ‘Zerre’, ‘Biz burada yok iken’ gibi albümlerle Türk rock müziğinin önemli gruplarından biri haline geldi.

Grubun müziği, post-punk, krautrock, psychedelic rock ve elektronik müziğin bir karışımı olarak tanımlanabilir. Grup, bu türleri Anadolu rock unsurlarıyla birleştirerek özgün bir sound yaratmayı başardı. Grubun müziği üzerinde Can, Kraftwerk, Sonic Youth ve King Crimson gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Erkin Koray ve Barış Manço gibi müzisyenlerin de etkisi hissedilir.

Akçelik’in ‘Takva’ filmi için bestelediği film müziği, 43’üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film Müziği Ödülü’ne layık görüldü.