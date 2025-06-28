RES direnişine bir zafer daha

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Kızılağaç, Yalıçiftlik, Çamlık, Kumköy, Pınarlıbelen, Etrim ve Güvercinlik mahallelerini kapsayan rüzgar enerji santralı (RES) projesine karşı yürütülen hukuk mücadelesi, köylülerin lehine üçüncü kez sonuçlandı.

Davalı şirket Yıldız Elektrik AŞ’nin her defasında aldığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir raporu, bu kez de Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

2015 yılında başlayan mücadelede köylüler yaşam alanlarını, ormanlarını, toprağını korumak için birleşti. Avukat Remzi Kazmaz, yürütülen süreci ve mücadelenin arka planını şöyle anlattı:

"Mücadeleye başladığımızda bir avuçtuk. Köylüler zamanla olayın vahametini kavradılar. Yüzlerce, binlerce katılımcıyla birlikte tam 10 yıldır direniyoruz. Ben bu davada yaptığım konuşmalardan, katıldığım eylemlerden dolayı Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandım."

Şirketin RES projesi bahanesiyle acele kamulaştırma süreçleri başlattığını, halkın tapulu arazilerine göz diktiğini ve sürecin baştan sona hukuksuzluklarla örülü olduğunu söyleyen Kazmaz, “İlk proje tanıtım dosyasında 13 tribün kurulacağı belirtilmişti. Sonra sayı 8’e indirildi ama alan aynı kaldı. Bu 8 tribün Bodrum’da iki otelin enerjisini bile karşılamaz. Bu haliyle ÇED gerekli değildir kararı alınarak 40 km’ye yayılan bir alanda yapılmak istenen faaliyet hiledir, kandırmacadır. Geri kalan alanın ne olacağı açık: villa ve otel projeleri. Çünkü bu projenin hiçbir kamu yararı yoktur” dedi.

"SERMAYEYE HİZMET"

Kararın ardından kamuoyuna yapılan açıklamada, Meclis’te görüşülmekte olan ve kamuoyunda “Zeytin Yasası” olarak bilinen yeni çevre düzenlemesine de değinildi. “Eğer bu yasa çıkmış olsaydı biz bu davayı açamazdık. Şirket hiçbir proje tanıtım dosyası hazırlamadan, hiçbir ÇED gerekli değildir kararı olmadan doğrudan faaliyete başlayabilecekti” denilen açıklamada, ÇED yönetmeliğinin 10. maddesinin kaldırılmak istenmesinin hukuki sonuçları şöyle açıklandı:

“10. madde kalkarsa, projelere ÇED raporu gerekmeden, tanıtım dosyası bile hazırlanmadan başlanabilecek. Zaten kenarda bekleyen ‘acele kamulaştırma’ yasasıyla birlikte vatandaşın tapulu arazisine sorgusuz sualsiz girmenin önü tamamen açılacak. Bu yasa sadece sermayeye hizmet eder; hiçbir kamu yararı yoktur.”

Açıklamada son olarak, “Şirket tekrar başvurabilir mi?” sorusu da şu ifadelerle yanıtlandı: “Elbette başvurabilir. Yeni yasa çıkarsa, ne tanıtım dosyasına ihtiyaç olacak ne de ÇED raporuna. Geriye sadece halkı susturmak kalacak. Bu yasa yürürlüğe girmeden iptal edilmeli. Aksi halde doğa ve halk için yıkıcı sonuçları olacak.”