RES talanı yargıda

İzmir’in Karaburun ilçesi son yıllarda rüzgar enerji santralı (RES) ve güneş enerji santralı (GES) projeleriyle kuşatılmış durumda. İlçedeki Yaylaköy, Küçükbahçe, Bozköy, Parlak, Tepeboz ve Saip Mevkii sınırlarında, Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılmak istenen RES kapasite artışı projesi yargıya taşındı.

Yaşam hakkı savunucuları, projeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı.

"KAPASİTEYİ DE SINIRI DA ÇOKTAN AŞTINIZ"

Karaburun Sivil İnisiyatif temsilcisi yurttaşlar, Küçükbahçe ve Parlak mahalleleri muhtarlıkları ve Karaburun Belediyesi tarafından açılan dava İzmir 7.İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Karaburun Sivil İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, "Yeter artık. Yarımadada köylere, köylüye, tüm yaşayanlara, doğaya, ekolojiye, yerele kulak vermediniz. Kapasiteyi de sınırı da çoktan aştınız" denildi.

NE OLMUŞTU?

2024 yılı itibariyle Karaburun yarımadasının yüzde 61’ini kiralayan şirket, 2023 yılında bölgeye "yardımcı enerji kaynağı" adı altında GES panelleri dikme çalışmalarına başladı.

Bu süreçte, İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından verilen "marjinal tarım alanı" raporu sayesinde projeye ÇED olumlu kararı çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın denetimleri sonucunda, bu raporun usulsüz olduğu anlaşıldı ve İl Tarım Müdürü Mustafa Özen 15 Eylül 2023 tarihinde görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir İl Tarım Müdürlüğü’nün usulsüz hazırladığı rapor nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Usulsüz rapor hazırlayan personel hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.

Bölge halkından Mustafa Şenbahar tarafından ÇED kararının iptali için dava açıldı. İzmir 7. İdare Mahkemesi, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Mahkeme, kamu yararı bulunmadığına dikkat çekti. Buna rağmen şirket tarafından 2024 Şubat ayında 5 bin zeytin ağacı hukuksuzca kesildi. Kesime karşı Şenbahar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtı. Bu dava ise İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme kesim işlemi için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Şirket, mahkeme kararlarını hiçe sayarak geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 bin zeytin ağacını daha kesti.