Reşat Altın Bugün Kaç Lira? 17 Ocak 2026 Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları

Kapalıçarşı altın piyasasında gözler bugün Reşat altını fiyatlarına çevrildi. Hem yatırım hem de geleneksel birikim aracı olarak tercih edilen Reşat altını, “Reşat altın bugün kaç lira?” sorusuyla merak ediliyor. 17 Ocak 2026 itibarıyla Kapalıçarşı’da Reşat altını ve kulplu Reşat altını fiyatları netleşti.

REŞAT ALTINI GÜNCEL FİYATLARI (17 OCAK 2026)

Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihiyle bilinen Reşat altını, özellikle uzun vadeli yatırım ve saklama amacıyla tercih ediliyor. Kapalıçarşı’da Reşat altını fiyatları güncel verilere göre aşağıdaki gibidir.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Reşat Altını 42.265,47 42.612,95 %0,56 09:04 Kulplu Reşat Altını 42.267,69 42.615,20 %0,56 09:04

REŞAT ALTINI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Reşat altını, yüksek gramajı ve tarihsel değeri nedeniyle Cumhuriyet altını ile benzer bir yatırım profiline sahiptir. Fiyatı; gram altın, döviz kuru ve Kapalıçarşı’daki arz-talep dengesine göre şekillenmektedir. Bu nedenle Reşat altını, genellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar tarafından tercih edilir.

KAPALIÇARŞI’DA DİĞER GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Reşat altını dışında Kapalıçarşı’da en çok işlem gören diğer altın türleri de yatırımcıların radarında yer almaktadır. Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 10.591,00 10.686,00 Yarım Altın 21.182,00 21.372,00 Tam Altın 41.707,26 42.527,46 Cumhuriyet Altını 42.233,00 42.580,00

GRAM ALTIN VE AYAR BAZLI GÜNCEL DEĞERLER

Gram altın fiyatları, ziynet altınlarının temel referans noktası olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı’da ayar bazlı gram altın fiyatları yatırımcıların karar sürecinde belirleyici rol oynuyor.

Altın Türü Gram Fiyatı (TL) 24 Ayar Gram Altın 6.374,59 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.920,13 18 Ayar Altın (Gram) 4.653,45 14 Ayar Altın (Gram) 3.578,56

Reşat altın bugün kaç lira?

17 Ocak 2026 Kapalıçarşı verilerine göre Reşat altının satış fiyatı 42.612,95 TL’dir.

Kulplu Reşat altını ile normal Reşat altını arasında fark var mı?

Kulplu Reşat altını, kulp maliyeti nedeniyle çok sınırlı bir fiyat farkıyla işlem görmektedir.

Reşat altını mı Cumhuriyet altını mı daha avantajlı?

Her iki altın türü de uzun vadeli yatırım için uygundur; tercih yatırımcının likidite ihtiyacına göre değişir.

17 Ocak 2026 itibarıyla Kapalıçarşı’da Reşat altını fiyatları yukarı yönlü seyrini korumaktadır. Reşat altını, kulplu Reşat, Cumhuriyet ve tam altın gibi yüksek gramajlı ürünler, uzun vadeli yatırım düşünenler için güçlü bir alternatif olmaya devam etmektedir. Altın piyasasını yakından takip etmek, doğru zamanda alım-satım kararı vermek açısından büyük önem taşır.