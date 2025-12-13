Reşat Altını Bugün Kaç TL? Kapalıçarşı’da Reşat Altını Yükseldi

Altın piyasalarındaki yukarı yönlü hareket Reşat altını fiyatlarına da yansıdı. İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre Reşat altını, günün ilk saatlerinde değer kazandı. Yatırımcıların ve koleksiyon amaçlı alım yapanların yakından izlediği güncel fiyatlar belli oldu.

KAPALIÇARŞI REŞAT ALTINI FİYATI (GÜNCEL)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Reşat Altını 38.152,47 38.682,95 %0,91 09:28

Verilere göre Reşat altını 38.600 TL bandının üzerine çıkarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

REŞAT ALTINI NEDEN YÜKSELİYOR?

Kapalıçarşı’da Reşat altınına olan talebin artması, fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor. Yüzde 0,91 oranındaki artış, piyasada pozitif bir görünüm oluştuğuna işaret ediyor.

REŞAT ALTINI KİMLER TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR?

Uzun vadeli fiziki altın yatırımı yapanlar

Koleksiyon ve özel günler için alım yapanlar

Yüksek tutarlı birikim tercih eden yatırımcılar

Reşat altını bugün kaç TL?

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre Reşat altını 38.682,95 TL’den satılıyor.

Reşat altını fiyatı yükseldi mi?

Evet, Reşat altını fiyatı yüzde 0,91 oranında yükseliş gösterdi.

Reşat altını fiyatları neden Kapalıçarşı’da farklı?

Kapalıçarşı fiyatları serbest piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilmektedir.

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre Reşat altını fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor. 38.600 TL seviyesinin aşılması, Reşat altınına olan talebin güçlü kaldığını gösteriyor. Altın piyasasındaki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.