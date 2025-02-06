Reşat Karagöz Kimdir? CHP Milletvekili Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatı

Reşat Karagöz kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatı!

REŞAT KARAGÖZ KİMDİR?

Reşat Karagöz 23 Haziran 1975 yılında Amasya'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Amasya merkezde ticaret yapmaktadır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesidir. Karagöz 28. Dönem CHP Amasya Milletvekilidir.

REŞAT KARAGÖZ'ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: