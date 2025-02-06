Reşat Karagöz Kimdir? CHP Milletvekili Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatı
Reşat Karagöz kimdir sorusu CHP Milletvekili Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatı!
Reşat Karagöz kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatı!
REŞAT KARAGÖZ KİMDİR?
Reşat Karagöz 23 Haziran 1975 yılında Amasya'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Amasya merkezde ticaret yapmaktadır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesidir. Karagöz 28. Dönem CHP Amasya Milletvekilidir.
REŞAT KARAGÖZ'ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Reşat Karagöz'ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1997 – CHP Amasya İl Gençlik Kollarında siyasi hayatına başladı.
- 1999-2003 – CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptı.
- 2008-2010 – CHP Amasya İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
- 2010 – Amasya Merkez İlçe Kongresi'nde Merkez İlçe Başkanı seçildi.
- 2012 – Yeniden aday olarak ikinci kez Merkez İlçe Başkanlığına seçildi ve Aralık 2015 tarihine kadar görevini sürdürdü.
- 2015 (27 Aralık) – Amasya İl Kongresi'nde İl Başkanı seçildi, 2018 yılına kadar görevine devam etti.
- 2018 (Ocak) – Yeniden aday olarak ikinci kez Amasya İl Başkanı seçildi.
- 2023 (14 Mayıs) – 28. Dönem Amasya Milletvekili olarak seçildi.