RES’e karşı halktan yağmur altında direniş

Haber Merkezi

İzmir’in Efesselçuk ilçesi Acarlar köyünde sekiz RES’e ilave yapılması planlanan iki RES projesi için "halk katılım toplantısı"na karşı bölge halkı ve çevre örgütleri, yağmur altında eylem yaptı. "Daha fazla RES istemiyoruz" diyen bölge halkı, toplantının yapılmasını engelledi.

Toprağın ve yaşamın zarar gördüğünü ifade eden Efesselçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

“Geleceğimizi korumaya çalışıyoruz. Anlatamıyoruz. Çekin ellerinizi bizim topraklarımızdan, çekin ellerinizi bizim kasamızsan, çekin ellerinizi bizim yaşam hakkımızdan. Yaklaşık bir aydan beri bir nöbet tutuyoruz biz. Kendi kasamız için değil, halkın kasası için. Biz direniriz, direnmekten çekinmeyiz. Ama yazıktır çaldığınız zamana, yazıktır çaldığınız toprağa.”