Re’sen atama, öğretmeni mağdur etti

Haber Merkezi

Kocaeli’de eğitim emekçileri, norm fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı ve re’sen atamalarına karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli şubeleri adına yapılan ortak açıklamada, uygulamanın binlerce öğretmeni mağdur ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Öğretmenleri çalıştıkları okullarda norm fazlası durumuna düşüren ve coğrafi koşullar gözetilmeden uzak yerlere gitmeye zorlayan bu uygulama adeta bir kavimler göçü başlatmıştır.

Norm kadro düzenlemesi mağduriyetlerin temel nedenidir. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine dayanarak yapılan bu düzenleme, öngörülebilir sorunlara rağmen binlerce öğretmeni resen atamalarla mağdur etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli’de resen atamaların diğer illere kıyasla daha fazla mağduriyet yarattığı ifade edilen açıklamada, "Yanlış ilçe grupları nedeniyle Kocaeli il geneli ulaşımı kolay mahalleler gibi planlanmıştır. Kocaeli'nin beş atama bölgesine ayrılması zorunludur" ifadeleri kullanıldı.