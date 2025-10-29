Resepsiyonda dikkat çeken fotoğraf: MHP o karede yer almadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nın katılımcıları dikkat çekti. Deva Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA-PAR, DSP ve Yeniden Refah Partisi genel başkanlarının katıldığı resepsiyonda, 2023 seçiminde ATA İttifakı adayı olarak Erdoğan'a rakip olan ancak 2'nci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan da yer aldı. CHP, İYİ Parti ve DEM Parti ise resepsiyona katılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Resepsiyonu düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü nedeniyle sabah saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyarette bir araya gelen pek çok siyasi parti lideri akşam saatlerinde Külliye'deki resepsiyonda buluştu.

AKP'DEN AYRILMALARININ ARDINDAN İLK KEZ KÜLLİYE'YE GİTTİLER

DEVA ve Gelecek Partisi liderleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, AKP'den ayrılmalarının ardından ilk kez Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen bir programa katılmış oldu.

Meclis'in açılışında ortaya çıkan bu kare tartışma yaratmıştı.

Resepsiyona bu sene Meclis'in açılışı sırasında verdikleri kareyle tartışma yaratan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi genel başkanları da katıldı.

SİNAN OĞAN DA ORADA

2023 Genel Seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ancak ikinci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan da Külliye'deki resepsiyona katıldı.

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda hazır bulundu.

CHP, İYİ PARTİ VE DEM PARTİ YOK

Külliye'de düzenlenen töreni protesto eden CHP akşam saatlerindeki resepsiyona katılmama kararı aldı. Öte yandan İYİ Parti ve DEM Parti de resepsiyona katılmadı.

MHP'DEN KİMSENİN KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Anadolu Ajansı'nın resepsiyona katılan siyasetçiler listesine göre MHP'den katılım gerçekleşmedi. AA, katılanları şöyle aktardı: "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yüksek yargı organlarının başkanları, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler katıldı."

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün sabah Anıtkabir’de düzenlenen 29 Ekim törenine de katılım sağlamamıştı. MHP'yi temsilen Celal Adan ve Erkan Akçay, Anıtkabir'deki törende hazır bulunmuştu.

BABACAN İLE ŞİMŞEK AYAK ÜSTÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programın ardından ayak üstü bir görüşme gerçekleştirmesi de dikkati çekti.

TÖRENE VE RESEPSİYONA KATILMAYAN BAHÇELİ, ERDOĞAN'A HEDİYE GÖNDERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.