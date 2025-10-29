Resepsiyonda dikkat çeken fotoğraf: Yan yana geldiler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nın katılımcıları dikkat çekti. Deva Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA-PAR, DSP ve Yeniden Refah Partisi genel başkanlarının katıldığı resepsiyonda, 2023 seçiminde ATA İttifakı adayı olarak Erdoğan'a rakip olan ancak 2'nci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan da yer aldı. CHP, İYİ Parti ve DEM Parti ise resepsiyona katılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Resepsiyonu düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü nedeniyle sabah saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyarette bir araya gelen pek çok siyasi parti lideri akşam saatlerinde Külliye'deki resepsiyonda buluştu.

Meclis'in açılışında ortaya çıkan bu kare tartışma yaratmıştı.

Resepsiyona bu sene Meclis'in açılışı sırasında verdikleri kareyle tartışma yaratan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi genel başkanları da katıldı.

SİNAN OĞAN DA ORADA

2023 Genel Seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ancak ikinci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan da Külliye'deki resepsiyona katıldı.

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda hazır bulundu.

CHP, İYİ PARTİ VE DEM PARTİ YOK

Külliye'de düzenlenen töreni protesto eden CHP akşam saatlerindeki resepsiyona katılmama kararı aldı. Öte yandan İYİ Parti ve DEM Parti'de resepsiyona katılmadı.