Resesyon senaryosu artık çok daha gerçek

Haber Merkezi

Trump'ın gümrük vergileri ABD'de resesyon endişelerini körüklerken faiz indirimi beklentisi artıyor. Bu hafta yürürlüğe girmesi beklenen karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ABD'de enflasyonu artırmasından ve ekonomik büyümeyi yavaşlatmasından endişe ediliyor. ABD ekonomisine yönelik resesyon olasılıkları yukarı yönlü revize edilirken para piyasalarında Fed'in bu yıl sonuna kadar dört faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin ülke ekonomisinde resesyon endişelerini artırmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin yükselmesi dikkati çekiyor. Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da açıkladığı tarifeler küresel ticarette tansiyonu yükseltirken ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin belirsizlikleri de artırdı.

Bu hafta yürürlüğe girmesi beklenen karşılıklılık esasına dayalı tarifeler, halihazırda Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyonun daha da yükselmesi ve ekonomik büyümenin yavaşlaması yönündeki endişeleri körükledi.

Tarifelerin enflasyonu artırma ve ekonomik büyümeye zarar verme riski, Fed'in para politikası açısından dengeyi korumasını daha da zorlaştırdı.