Reşit Kibar cinayeti davasının 3'üncü duruşması görüldü

Artvin Cankurtaran'da doğa ve yaşam alanlarını savunurken katledilen Reşit Kibar'ın cinayetine ilişkin davanın 3. duruşması görüldü.

Cankurtaran'da ağaç kesimini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden çevre savunucusu Reşit Kibar'ın ölümüne ilişkin davada, biri tutuklu iki sanığın yargılandığı üçüncü duruşma görülmeye başlandı.

Duruşmayı, Kibar ailesinin yanı sıra CHP, DEM Parti, SOL Parti, EMEP, Halkevleri, Yeşil Artvin Derneği, Umut-Sen ve çeşitli çevre örgütleri de takip etti.

Reşit Kibar ailesinin avukatı Haktan Özkan, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, farklı şehirlerden gelen destekçilerin dayanışması için teşekkür etti.

Avukat Özkan, duruşmada, soruşturma savcısının yedi ay boyunca tespit edemediği olay yeri tanıklarının bir kısmının dinleneceğini ve kendilerinin de taleplerde bulunacağını açıkladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, tutuklu sanık Muhammet Ustabaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Diğer sanık Fikret Merttürk ise tutuksuz yargılanmaya devam edecek.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Ocak 2026’ya erteledi.